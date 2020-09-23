Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика способна как помочь, так и навредить, и поэтому люди научились использовать ее себе во благо. С лунным календарем стрижки ногтей получится сохранить здоровые ноготки, а также предупредить развитие нежелательных событий.

Уход за ноготками — ответственная процедура, от которой зависит красота рук в целом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратить внимание на советы астрологов, чтобы выбирать наиболее благоприятные по энергетике дни, а также подстригать ногти для того, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены. От того, в какой день недели совершаются процедуры, зависит не только здоровье, но и благополучие.

1, 2 и 3 октября: первые числа октября Луна проведет в Знаке Овна. Стричь ноготки лучше всего 1 и 3 числа, чтобы повысить уверенность в своих силах. 2 октября, в Полнолуние, ноготки лучше оставить в покое, чтобы вместе с ними не отрезать от себя удачу.

4, 5 октября: Луна начинает убывать, переходя в Знак Тельца. 4 октября стричь ногти нежелательно из-за вероятности занести инфекцию. 5 числа стрижка ногтей убережет от негативного влияния недоброжелателей.

6, 7 и 8 октября: три дня Луна проведет в созвездии Близнецов. Стричь ноготки астрологи рекомендуют 6 и 8 октября, чтобы раскрыть творческий потенциал и обновить свою энергетику. 7 октября ногти лучше оставить в покое, чтобы исключить их ломкость и медленный рост.

9, 10 октября: стареющая Луна в Раке — время, когда можно справиться с любыми неурядицами, а также избавиться от проблем и неудач благодаря стрижке ноготков. Не будут лишними и аффирмации, защищающие от отрицательного воздействия.

11, 12 октября: переход Луны в Знак Льва сопровождается всплеском энергии. В это время ногтевые пластины потребуют ухода, но не стрижки, которая может стать причиной проблем с ногтевыми пластинами и ослабления биополя.

13, 14 октября: Луна в Деве — отличная возможность обезопасить себя. Благодаря подстриганию ноготков получится избавиться от пристального внимания недоброжелателей. Стричь ногтевые пластины после захода Солнца — к привлечению внимания со стороны нужных людей.

15, 16 октября: стричь ноготки во время пребывания стареющей Луны в Весах чревато ослаблением биополя и, следовательно, потерей защиты. В эти дни, а особенно в Новолуние 16 числа, внимание стоит уделить уходу и массажу рук, который защитит от недугов.

17, 18 октября: начало роста Луны пройдет в Знаке Скорпиона. От стрижки ноготков стоит отказаться, чтобы не стать заложниками уныния и перепадов настроения. В эти дни ухаживающие процедуры будут предпочтительнее.

19, 20 октября: Луна перемещается в Знак Стрельца, и в это время стричь ноготки не просто можно, но и необходимо. Тем, кому важно прийти к цели, стоит подравнять ногтевые пластины, чтобы привлечь удачу и отстричь проблемы.

21, 22 и 23 октября: три дня Луна проведет в Козероге, однако стричь ноготки лучше всего 21 числа, чтобы уберечься от головных болей. 22 и 23 октября за ноготками нужно поухаживать, чтобы предупредить ломкость и расслоение.

24, 25 октября: рост Луны в Водолее продолжается, и это время идеально подходит для маникюра и стрижки ногтевых пластин. Процедуры помогут отрастить крепкие и ровные ноготки, а также уберечься от манипуляторов.

26, 27 октября: растущая Луна перемещается в Знак Рыб. В эти дни стричь ноготки — к привлечению удачи, а также к обретению гармонии во взаимоотношениях близкими людьми. Астрологи рекомендуют проводить процедуры в утренние часы, чтобы начать день с хорошего настроения и завершенного образа.

28, 29 и 30 октября: Луна в Овне пробудет три дня, однако стричь ноготки 29 числа — к ссорам. 28 числа подравнивание ногтевых пластин позволит сконцентрироваться, а 30 — обрести крепкое здоровье.

31 октября: завершает октябрь Полнолуние в Тельце. Стричь ногти в это время чревато привлечением в жизнь неприятностей и мелких неурядиц, которые могут подпортить настроение и лишить позитивного настроя.