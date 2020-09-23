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Строящим "Северный поток — 2" судам отказали в страховке

Строящим "Северный поток — 2" судам отказали в страховке
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода "Северный поток — 2". Это следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в группу.

"Членам (каждого клуба. – прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций" – прим. ред.) и PEESA ("Закон о защите европейской энергетической безопасности" – прим. ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный поток — 2" или "Турецкий поток"", — говорится в документе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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