Таро-прогноз на октябрь 2020 года

Вадим Карасев

Осень — время перепадов настроения и хандры, которые мешают активности и радости. Таро-прогноз на октябрь поможет Знакам Зодиака заранее узнать о грядущих событиях, чтобы составить план действий и достичь успехов, обходя неприятности стороной.

Старшие Арканы, с помощью которых эксперты сайта dailyhoro.ru составляют прогнозы, точно описывают ситуацию, однако для грамотного понимания прогнозов Знакам Зодиака важно сопоставлять предупреждения карт с реальной жизнью. Неспешный анализ позволит увидеть угрозы и перспективы, благодаря чему каждый представитель зодиакальных созвездий сможет без труда достичь успеха.

Овен





Второй месяц осени начнется для Овнов с испытаний на прочность. Аркан «Дьявол» указывает на период, когда важно соблюдать осторожность и доверять интуиции, чтобы не стать заложниками эмоций и вредных привычек.

Аркан «Правосудие» говорит о важности соблюдения правил. По этой карте Овнам нельзя потакать слабостям, иначе в скором времени придется проводить работу над ошибками, отдаляясь от цели.

Карта «Дурак» в раскладе указывает Овнам на возможность изменить свою жизнь. По этому Аркану Овны вольны выбирать любое направление и с оптимизмом смотреть в будущее, не боясь ничего.

Телец





Аркан «Луна» задает ритм на начало октября, и по этой карте Тельцам нельзя верить слухам и бояться того, что неизвестно. Карта сулит приятные перемены, если собраться с силами и сделать шаг вперед, доверяя лишь своему сердцу.

По карте «Влюбленные» Тельцам предстоит пересмотреть свои планы, а также сделать важный выбор, который, возможно, лишит малого, но даст необходимое для дальнейшего развития. Совет Аркана — не торопиться, чтобы в спешке не упустить значимых деталей.

Карта «Умеренность» призывает Тельцов умерить пыл, чтобы завершить октябрь на позитивной ноте. По этому Аркану отсутствие спешки и суеты поможет достичь желаемого результата и не позабыть о важных мелочах, из которых и складывается счастливое будущее.

Близнецы





«Дурак» в раскладе для Близнецов — карта, указывающая на неожиданный поворот судьбы. По этому Аркану Близнецам будет предоставлена возможность переиграть, заново построить жизнь, опираясь на настоящее, а не на отжившее прошлое.

Аркан «Смерть» сулит Близнецам период, когда предстоит отпустить все, что отжило, открыться новому и без раздумий расширять горизонты. По этой карте не возникнет препятствий, если Близнецы перестанут жалеть себя и настроятся на то, что испытания делают сильнее и смелее.

По карте «Суд» Близнецы смогут поставить точку в сложном деле и освободиться от забот, которые мешали воплощению в жизнь планов и идей. Также Аркан говорит о том, что период застоя сменится активностью, и Близнецов ждут перемены к лучшему.

Рак





Карта «Влюбленные» призывает Раков сосредоточиться на своей жизни, чтобы принять верное решение, которое поможет привлечь позитивные перемены. Аркан указывает на необходимость выбора, который важно сделать сердцем, а не под влиянием окружения.

Аркан «Верховная жрица» говорит о важности предчувствий. Интуиция поможет принимать верные решения и выжидать время, чтобы точно выполнить все, что было в планах, и достичь поставленных задач.

«Сила» в раскладе — карта, указывающая на готовность к борьбе. Ракам понадобится мобилизовать силы, чтобы с оптимизмом посмотреть в будущее и без труда справиться с временными трудностями.

Лев





Карта «Башня» символизирует развал существующего порядка жизни. В начале октября Львам предстоит пересмотреть свои планы, чтобы не гнаться за иллюзиями и не становиться заложниками своей недальновидности.

По карте «Отшельник» у Львов будет возможность на время отстраниться от дел, чтобы разобраться в себе и без спешки найти ответы на важные вопросы. По этому Аркану важно достичь внутренней гармонии, которая поможет привлечь в жизнь нужные перемены.

Карта «Правосудие» говорит о том, что все поступки Львов будут оценены справедливо. Это означает, что в конце месяца представители Знака могут получить как награду, так и порицание, если поступали нечестно и шли на поводу сиюминутных желаний.

Дева





По карте «Смерть» Девы должны быть готовы к тому, чтобы отпустить ситуацию. Аркан сулит перемены, и они приведут к лучшему, если поверить в себя и свои силы. Препятствия на пути не должны останавливать, ведь они даны именно для того, чтобы преодолеть страхи.

Карта «Влюбленные» говорит о необходимости выбора. Взаимодействуя с Арканом «Смерть», карта означает, что Девам важно идти по велению сердца, а не по прихоти окружения. Девы должны быть готовы к малым жертвам, чтобы получить гораздо больше впоследствии.

Завершает месяц карта «Сила», по которой у Дев откроется новое дыхание. Оптимизм и воля к победе помогут найти верный путь и справиться с любыми трудностями, мешающими личному счастью и процветанию.

Весы





Аркан «Повешенный» символизирует временную приостановку дел, когда Весы смогут подумать о насущных проблемах, повторить пройденное и найти для себя верные решения о том, как поступать дальше.

По карте «Императрица» в середине октября Весов ожидает подъем, когда дела спорятся, и преград на пути к цели нет. Также карта говорит о том, что будет проще наладить семейные отношения, позабыть об одиночестве и встретить того самого человека.

Карта «Суд» сулит перемены на работе, завершение трудного периода и активный рост. По этому Аркану Весы смогут поставить точку в сложном деле, оставить за спиной завистников и тех, кто пытался навредить словом или делом.

Скорпион





По карте «Император» Скорпионы смогут достичь новых высот в жизни, обрести гармонию и понимание в семье. По этому Аркану честность и непредвзятость помогут Скорпионам заработать хорошую репутацию и привлечь в жизнь нужные перемены.

«Мир» в раскладе — карта обретения. По ней Скорпионы смогут поставить точку в сложном деле, обрести гармонию с внешним миром и рассчитывать на новые позитивные события. Карат сулит успех, если Скорпионы не будут медлить и откладывать дела в долгий ящик.

«Маг» — карта, символизирующая находчивость и умение приспосабливаться к быстро меняющимся обстоятельствам. По ней Скорпионы смогут достичь новых высот в деловой среде, если перестанут действовать по шаблону и научатся использовать любой шанс, предоставленный судьбой.

Стрелец





Карта «Колесо фортуны» говорит о том, что в жизни Стрельцов в начале месяца произойдут события, которые изменят их мировоззрение. По этому Аркану сумятица может завести в тупик, поэтому Стрельцам нельзя принимать поспешных решений.

Аркан «Сила» вторит первой карте расклада, и по ней Стрельцы смогут выбрать верное направление, которое приведет к успеху. Оптимизм и готовность к борьбе за свое счастье станут залогом покорения новых вершин.

По карте «Дьявол» Стрельцам предстоит преодолеть испытания. А значит, тренировать силу воли. Препятствия на пути не должны сломить дух, который поможет выстоять во время трудностей.

Козерог





Карта «Влюбленные» призывает Козерогов начать месяц с выбора дальнейшего пути, который нельзя отложить на потом. Аркан говорит о том, что Козероги готовы к новому этапу жизни, но для этого важно принять волевое решение, следуя зову сердца.

Аркан «Маг» в раскладе— карта лидерства и решительности. Козероги смогут взять контроль над обстоятельствами и использовать не только полученные навыки, но и свою интуицию, чтобы достичь важной цели.

Карта «Суд» призывает Козерогов отказаться от мести и иных разрушительных эмоций. Достичь успехов и поставить точку в сложных вопросах Козероги смогут, если перестанут опираться на мнение окружения.

Водолей





По карте «Верховная жрица» Водолеям не стоит врываться в октябрь активно. Аркан символизирует успехи лишь в том случае, если представители Знака смогут выждать, чтобы заметить нужный момент для решительных действий.

Аркан «Суд» означает для Водолеев возможность приступить к новым делам, получить награду за приложенные усилия и достичь желанной цели. По этой карте нет преград, а значит, середину октября можно смело посвятить претворению в жизнь идей.

Карта «Колесница» предвещает активность, и Водолеи должны быть готовы к неожиданным путешествиям. Это могут быть командировки, долгожданный отпуск, а также новые дела, которые потребуют перемещений.

Рыбы





Карта «Звезда» указывает на прилив творческих сил, вдохновение и готовность к воплощению в жизнь новых идей. Рыбы смогут начать октябрь активно и поверить в то, что выбрали верный путь, ведущий к новым успехам.

По карте «Колесница» Рыбам нельзя медлить. У представителей этого Знака есть необходимые знания для того, чтобы воплотить в жизнь идеи и без труда заслужить хорошую репутацию.

Аркан «Влюбленные» всегда означает выбор, и для того, чтобы его сделать, Рыбам важно слушать себя и свое сердце. Шестое чувство не подведет, если доверять внутреннему голосу и не идти на поводу окружения.