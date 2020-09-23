Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года предприниматели имеют возможность заключать договоры на получение кредита по льготной ставке 2% на поддержку занятости.

"Одним из основных условий сохранения льготной ставки по кредиту "на возобновление деятельности" является сохранение численности работников заемщика в течение базового периода на конец одного или нескольких месяцев не менее 80% от численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года", - цитирует письмо Титова пресс-служба.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Ставропольском крае определены 8 победителей программы «Земский учитель»
В Ставропольском крае определены 8 победителей программы «Земский
В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания детских площадок
В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания
Продолжается акция «Культурная ботаника»
Продолжается акция «Культурная ботаника»
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
Звезда «Бригады» Владимир Вдовиченков рассказал о запрещенных темах в российском кино
Звезда «Бригады» Владимир Вдовиченков рассказал о запрещенных темах в
СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона о ситуации с Навальным
СМИ раскрыли содержание беседы Путина и Макрона о ситуации с Навальным
ООН благодарна Путину за предложение о бесплатной вакцине от Covid-19
ООН благодарна Путину за предложение о бесплатной вакцине от Covid-19
Президент РФ предложил бесплатные поставки российской вакцины от коронавируса для сотрудников ООН
Президент РФ предложил бесплатные поставки российской вакцины от
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
BTS делятся первыми деталями клипа для октябрьского камбэка
BTS делятся первыми деталями клипа для октябрьского камбэка
Евгений Миронов впервые вышел в свет с подросшим сыном Петей
Евгений Миронов впервые вышел в свет с подросшим сыном Петей
Финансовый гороскоп на октябрь 2020 года
Финансовый гороскоп на октябрь 2020 года

Топ на сегодня

Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с
Продюсер рассказал о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Продюсер рассказал о последних часах жизни ведущего "Русского лото"
Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро из-за Ирана
Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро из-за Ирана

Еще по теме

Титов заявил об улучшении ситуации с выдачей зарплатных кредитов бизнесу
Кредитная ставка 2% для пострадавшего бизнеса может превратиться в 15%
Титов попросил Путина продлить субсидии малому и среднему бизнесу
Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов