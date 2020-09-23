Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Лидия Мартынова

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Аппарат Титова в сотрудничестве с Банком России в ручном режиме контролирует ход выдачи льготных кредитов предприятиям в рамках антикризисных программ правительства. В период с 1 июня по 1 ноября 2020 года предприниматели имеют возможность заключать договоры на получение кредита по льготной ставке 2% на поддержку занятости.

"Одним из основных условий сохранения льготной ставки по кредиту "на возобновление деятельности" является сохранение численности работников заемщика в течение базового периода на конец одного или нескольких месяцев не менее 80% от численности работников по состоянию на 1 июня 2020 года", - цитирует письмо Титова пресс-служба.