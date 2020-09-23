"Трусы надо было тоже снять": Настя Каменских выставила на всеобщее обозрение голую грудь

Вадим Карасев

33-летняя Настя Каменских поразила своих поклонников, снявшись в одних трусах. Певица продемонстрировала свою обнаженную грудь.

Отдыхающая на курорте снялась в полупрозрачных стрингах красного цвета, выставив обнаженную грудь с балкона на всеобщее обозрение.



Украинская певица продемонстрировала свое обнаженное тело во всей красе, лишь прикрыв рукой голую грудь.

Звезда похвасталась постройневшей фигурой, выложив фото, сделанные с разных ракурсов. "Я верю в то, что всё в мире - это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть, на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем", - написала певица.

Поклонники Насти Каменских пришли в восторг от ее курортных фото, назвав тело певицы идеальным. Фанаты поразились естественной красоте певицы.

"То есть, мужчина, живущий напротив, мечтал увидеть вашу грудь?", "Мне кажется что закрытая грудь руками это лишнее!", "Соседям напротив этого балкона безумно повезло с видом, бюст то не прикрыт", "Да чего уж? трусы надо было тоже снять!!!! Хуже уже не будет!!!", "Попа как у Ким, по другому не скажешь!", "А зачем трусиля натягивать по подмышки ?", "У тебя идеальная попка сердечком!", "Ты страстная чертовка, и похудела круто!", "Какая стройная и аппетитная, восторг!", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Настя Каменских удивила поклонников, показав гладковыбритый лобок.