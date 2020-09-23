Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Трусы надо было тоже снять": Настя Каменских выставила на всеобщее обозрение голую грудь

"Трусы надо было тоже снять": Настя Каменских выставила на всеобщее обозрение голую грудь

33-летняя Настя Каменских поразила своих поклонников, снявшись в одних трусах. Певица продемонстрировала свою обнаженную грудь.

Отдыхающая на курорте снялась в полупрозрачных стрингах красного цвета, выставив обнаженную грудь с балкона на всеобщее обозрение.

Украинская певица продемонстрировала свое обнаженное тело во всей красе, лишь прикрыв рукой голую грудь.

Звезда похвасталась постройневшей фигурой, выложив фото, сделанные с разных ракурсов. "Я верю в то, что всё в мире - это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть, на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем", - написала певица.

Поклонники Насти Каменских пришли в восторг от ее курортных фото, назвав тело певицы идеальным. Фанаты поразились естественной красоте певицы.

"То есть, мужчина, живущий напротив, мечтал увидеть вашу грудь?", "Мне кажется что закрытая грудь руками это лишнее!", "Соседям напротив этого балкона безумно повезло с видом, бюст то не прикрыт", "Да чего уж? трусы надо было тоже снять!!!! Хуже уже не будет!!!", "Попа как у Ким, по другому не скажешь!", "А зачем трусиля натягивать по подмышки ?", "У тебя идеальная попка сердечком!", "Ты страстная чертовка, и похудела круто!", "Какая стройная и аппетитная, восторг!", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее Настя Каменских удивила поклонников, показав гладковыбритый лобок.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

АРМИ в шоке от чистоты Джей-Хоупа из BTS
АРМИ в шоке от чистоты Джей-Хоупа из BTS
Айза Анохина поздравила бывшего мужа Гуфа с 41-летием: "Благодарна Богу, что смогла тебя бросить!"
Айза Анохина поздравила бывшего мужа Гуфа с 41-летием: "Благодарна
Путин обратился к правительству и парламенту
Путин обратился к правительству и парламенту
"Трусы надо было тоже снять": Настя Каменских выставила на всеобщее обозрение голую грудь
"Трусы надо было тоже снять": Настя Каменских выставила на всеобщее
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста»
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка
В Москве к юбилею Сергея Есенина для школьников подготовили интерактивный урок
В Москве к юбилею Сергея Есенина для школьников подготовили
В ЕГЭ-2021 включат вопрос по принятым поправкам в Конституцию
В ЕГЭ-2021 включат вопрос по принятым поправкам в Конституцию
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству Турции
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству
Когда отмечают Покров Богородицы в 2020 году
Когда отмечают Покров Богородицы в 2020 году
Акции "Яндекса" обновили исторический максимум
Акции "Яндекса" обновили исторический максимум
Сенаторы переназначили Артамонова главой бюджетного комитета Совфеда
Сенаторы переназначили Артамонова главой бюджетного комитета Совфеда
Учения «Кавказ-2020»: морпехи высадились на побережье в Дагестане
Учения «Кавказ-2020»: морпехи высадились на побережье в Дагестане

Топ на сегодня

Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
В Афганистане — новый посол ЕС из Германии
В Афганистане — новый посол ЕС из Германии
В «Океане» дали старт юнармейской смене
В «Океане» дали старт юнармейской смене
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в Нью-Йорке
Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в

Еще по теме

Настя Каменских похвасталась бикини (фото)
Настя Каменских обнажила грудь во время фотосессии (фото)
Настя Каменских продемонстрировала обнажённое тело в душе
Настя Каменских выставила напоказ голый зад, снявшись без лифчика и трусов