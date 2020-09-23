Учения «Кавказ-2020»: морпехи высадились на побережье в Дагестане

Анастасия Иванова

Сегодня, 23 сентября, в ходе стратегических учений «Кавказ-2020» морские пехотинцы Каспийской флотилии под прикрытием боевых кораблей и авиации высадились на необорудованное побережье в районе городка Зеленоморск (Дагестан).Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Малые артиллерийские корабли выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. С воздуха огневую поддержу осуществили два звена вертолетов Ми-24 и Ми- 35. Вертолеты нанесли удары по позициям условного противника на побережье», — говорится в пресс-релизе.

После ударов артиллерии и авиации на побережье высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты из вертолетов Ми-8. Одновременно разведчики Каспийской флотилии десантировались в тыл условного противника из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Их действия обеспечили возможность тактического маневра передового отряда морского десанта. После высадки передовой и основной группы, морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой использовались дымовые шашки, холостые патроны и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

В эпизоде учений принимали участие около 500 военнослужащих полка морской пехоты, также было задействовано 24 боевых корабля и катера Каспийской флотилии и 2 пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России. Кроме того, задействовали бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», минометные комплексы «Сани», всего более 40 единиц военной техники.

Как сообщало ИА Newstes , учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.