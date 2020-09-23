Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок

"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок

"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок
Телеведущую Анастасию Ивлееву возмутила реакция некоторых подписчиков, которые пожаловались администрации инстаграма на одну из ее последних фотографий, посчитав снимок слишком откровенным. Об этом она рассказала в сторис.
[media=https://www.instagram.com/p/CFXfAdvgIjz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

На скандальном снимке, который удалили из ее аккаунта, она позировала на фоне стены для подозреваемых в шубе и майке с принтом, имитирующем голое женское тело. Позже Ивлеева снова разместила кадр, сделанный на том же месте, только немного с другого ракурса.

"То есть люди жалуются на сосок на кофте? Когда в инстаграме процветают аккаунты с порнографией, и это ок? А на стилевые фотки, на которых я полностью в одежде, жалуются подписчики? Тю! Ухожу", — заявила Ивлеева.

В следующей публикации она продолжила: "Стараешься что-то стильное делать, вдохновлять, да и в целом позиционирую и раскрепощаюсь как хочу. Ничего не нарушаю. Никого не оскорбляю. Выкладываю на личную страницу, а это летит в мусор".


Несмотря на негативную реакцию некоторых пользователей, в комментариях за телеведущую заступились: "Шикарна", — считает kh.rms; "Футболка — огонь", — прокомментировала leta_anya; "Настюша, не расстраивайся из-за этого бана", — написала zolotova_iulianna.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Украинские военные на учениях не смогли выстрелить из комплекса Javelin
Украинские военные на учениях не смогли выстрелить из комплекса
"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок
"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный
Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса
Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса
Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через кризис"
Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через
FT: Ангела Меркель придерживается «Северного потока — 2»
FT: Ангела Меркель придерживается «Северного потока — 2»
"Шиттс Крик": главное о сериале — триумфаторе "Эмми", про который говорят все
"Шиттс Крик": главное о сериале — триумфаторе "Эмми", про который
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Таро-прогноз на октябрь 2020 года
Таро-прогноз на октябрь 2020 года
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для
Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с Навальным
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с
В США спрогнозировали победителя в войне Польши и Белоруссии
В США спрогнозировали победителя в войне Польши и Белоруссии

Топ на сегодня

Какая рыба самая полезная
Какая рыба самая полезная
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в Баттерси-парке
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в

Еще по теме

«Русская Ким Кардашьян» возмутила подписчиков откровенным снимком у новогодней ёлки
Полиция не стала проверять Ивлееву из-за видео о вождении после бокала алкоголя
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
"Опять палится": Настю Ивлееву вновь уличили в наркомании