"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок

Лидия Мартынова

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Телеведущую Анастасию Ивлееву возмутила реакция некоторых подписчиков, которые пожаловались администрации инстаграма на одну из ее последних фотографий, посчитав снимок слишком откровенным. Об этом она рассказала в сторис.

На скандальном снимке, который удалили из ее аккаунта, она позировала на фоне стены для подозреваемых в шубе и майке с принтом, имитирующем голое женское тело. Позже Ивлеева снова разместила кадр, сделанный на том же месте, только немного с другого ракурса.

"То есть люди жалуются на сосок на кофте? Когда в инстаграме процветают аккаунты с порнографией, и это ок? А на стилевые фотки, на которых я полностью в одежде, жалуются подписчики? Тю! Ухожу", — заявила Ивлеева.

В следующей публикации она продолжила: "Стараешься что-то стильное делать, вдохновлять, да и в целом позиционирую и раскрепощаюсь как хочу. Ничего не нарушаю. Никого не оскорбляю. Выкладываю на личную страницу, а это летит в мусор".

Несмотря на негативную реакцию некоторых пользователей, в комментариях за телеведущую заступились: "Шикарна", — считает kh.rms; "Футболка — огонь", — прокомментировала leta_anya; "Настюша, не расстраивайся из-за этого бана", — написала zolotova_iulianna.