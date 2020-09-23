Украина нашла новый повод для санкций против России
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что выход на украинский рынок ритейлера Wildberries – повод для введения новых антироссийских санкций. Он указал, что там продаются вещи с символикой России.
Как сообщает украинское издание Espreso.tv, выступая на заседании правительства, Ткаченко указал на необходимость ограничивать доступ к российским товарам и сериалам в интернете.
Недовольство украинских властей вызвали отдельные товары в магазине Wildberries, где есть российская или советская символика. Один из блогеров нашел в нем футболку с изображением Владимира Путина и попросил СБУ разобраться в ситуации. Основатель компании Wildberries – самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук.