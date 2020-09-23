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Украина нашла новый повод для санкций против России

Украина нашла новый повод для санкций против России

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что выход на украинский рынок ритейлера Wildberries – повод для введения новых антироссийских санкций. Он указал, что там продаются вещи с символикой России.

Как сообщает украинское издание Espreso.tv, выступая на заседании правительства, Ткаченко указал на необходимость ограничивать доступ к российским товарам и сериалам в интернете.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение Кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов"

Недовольство украинских властей вызвали отдельные товары в магазине Wildberries, где есть российская или советская символика. Один из блогеров нашел в нем футболку с изображением Владимира Путина и попросил СБУ разобраться в ситуации. Основатель компании Wildberries – самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук.

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По материалам: uposters.ru

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