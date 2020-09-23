Украинские военные на учениях не смогли выстрелить из комплекса Javelin
23 сентября на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области Украины в ходе стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2020» не сработал противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Особенный медийный резонанс данному событию придало то обстоятельство, что на полигоне в этот момент находился президент страны Владимир Зеленский, который приехал лично посмотреть на работу американского «чудо-оружия».
Комплекс Javelin должны были задействовать при контрнаступлении на условного противника, но, как оказалось, неудачно. Пусковой механизм сработал, но снаряд из него не вылетел и, соответственно, не добрался до цели.
Как пишет «Укринформ», отдуваться перед журналистами за несостоявшийся пуск пришлось начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования «Север» Валерию Залужному.
Вспотевший украинский генерал не придумал ничего лучше, как свалить вину за происшествие не неопытность личного состава.
Ранее в этот же день Офис президента Украины анонсировал посещение Зеленским учений в Николаевской области.
Как сообщало ИА Newstes, в июне военно-транспортная авиация США доставила на Украину груз с военным оборудованием. В состав партии вошли противотанковые ракеты для комплекса Javelin, контракт на поставку которых был подписан с США в декабре 2019 года.