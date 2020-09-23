Украинские военные на учениях не смогли выстрелить из комплекса Javelin

Лидия Мартынова

23 сентября на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области Украины в ходе стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2020» не сработал противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Особенный медийный резонанс данному событию придало то обстоятельство, что на полигоне в этот момент находился президент страны Владимир Зеленский, который приехал лично посмотреть на работу американского «чудо-оружия».

Комплекс Javelin должны были задействовать при контрнаступлении на условного противника, но, как оказалось, неудачно. Пусковой механизм сработал, но снаряд из него не вылетел и, соответственно, не добрался до цели.





Как пишет «Укринформ», отдуваться перед журналистами за несостоявшийся пуск пришлось начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования «Север» Валерию Залужному.

Вспотевший украинский генерал не придумал ничего лучше, как свалить вину за происшествие не неопытность личного состава.

«Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», — сказал Залужный.

Ранее в этот же день Офис президента Украины анонсировал посещение Зеленским учений в Николаевской области.

«Это первые учения, которые полностью проводят по стандартам НАТО после получения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями», — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Как сообщало ИА Newstes, в июне военно-транспортная авиация США доставила на Украину груз с военным оборудованием. В состав партии вошли противотанковые ракеты для комплекса Javelin, контракт на поставку которых был подписан с США в декабре 2019 года.