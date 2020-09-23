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В Айове после обнаружения тела афроамериканца задержали четырех людей

В Айове после обнаружения тела афроамериканца задержали четырех людей
Правоохранители США задержали четырех белых людей в связи с убийством афроамериканца, подожжённое тело которого было найдено в канаве в сельской местности американского штата Айова, сообщают местные власти и СМИ.

По данным департамента общественной безопасности штата, 16 сентября полицейские округа Джаспер и пожарные прибыли в сельскую местность после сообщений о пожаре. Прибыв на место, в районе парка Марпиоса, в канаве они увидели огонь. Оказалось, что горело тело человека. Правоохранители потушили огонь и собрали улики.

# В мире
По материалам: ria.ru

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