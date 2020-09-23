В Айове после обнаружения тела афроамериканца задержали четырех людей
Сегодня, 09:10 Алексей Вольцев
Правоохранители США задержали четырех белых людей в связи с убийством афроамериканца, подожжённое тело которого было найдено в канаве в сельской местности американского штата Айова, сообщают местные власти и СМИ.
По данным департамента общественной безопасности штата, 16 сентября полицейские округа Джаспер и пожарные прибыли в сельскую местность после сообщений о пожаре. Прибыв на место, в районе парка Марпиоса, в канаве они увидели огонь. Оказалось, что горело тело человека. Правоохранители потушили огонь и собрали улики.
По материалам: ria.ru