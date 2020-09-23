В Доминикане раскрыли подробности приема туристов в отелях

Алексей Вольцев

Доминиканская Республика готова принимать туристов из России. Правила посещения страны в период пандемии являются одними из самых лояльных в мире. В ожидании восстановления прямого авиасообщения с Россией доминиканские отели проводят реновацию и привлекают туристов бесплатной страховкой.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В ДОМИНИКАНУ

С 15 сентября вступили в силу новые правила приема иностранных туристов на территории Доминиканской Республики. Эксперты называют эти требования одними из самых лояльных в мире.

«Для отдыха в Доминикане туристам не придется сдавать ПЦР-тест. Гостям будут выборочно проводить дыхательные экспресс-тесты», - напомнила Галина Лысенко, директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.

В период с 15 сентября по 31 декабря 2020 г. всех туристов, регистрирующихся в отелях, обеспечат бесплатной медстраховкой (страховое покрытие $10 тыс.), которая включает и риски заражения COVID-19. Страховка будет полностью оплачена доминиканским государством.

ОТЕЛИ ДОМИНИКАНЫ ГОТОВЫ СТРАХОВАТЬ ТУРИСТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

«Некоторые отельные цепочки ввели свои страховые программы. Например, сеть Iberostar. Бесплатный страховой полис Iberostar Extra Care от страховой компании Europ Assistance автоматически добавляется к бронированию. У страховки базовое покрытие на случай возникновения проблем со здоровьем (включая заражение COVID). Лимит – 40 тыс. евро», - рассказала Галина Лысенко.

Страховка распространяется на пребывание в отеле до 15.08.2021.

В ДОМИНИКАНЕ ОТКРЫТО ПОДРЯДКА 30% ОТЕЛЕЙ

На сегодняшний день, по словам Галины Лысенко, на курортах Доминиканы открыто порядка 30% отелей преимущественно в туристической зоне Баваро в Пунта-Кане. Срединих: Iberostar Selection Bavaro, Hard Rock Punta Cana, Westin Punta Cana, Grand Bahia Fantasia, Barcelo Bavaro Palace, Barcelo Bavaro beach, Riu Palace Bavaro, Riu Bambu, Dreams Macao Punta Cana, Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Catalonia Punta Cana и др. Список отелей постоянно обновляется.

Во всех отелях внедрены и успешно действуют протоколы безопасности. При бронировании номеров на гостя автоматически оформляется бесплатная страховка от государства.

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ ДОМИНИКАНА ПРИНЯЛА БОЛЕЕ 100 ТЫС. ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Отели страны начали принимать гостей с 1 июля, когда Доминикана открыла свои границы для всех иностранных путешественников.

«Сейчас в отелях Доминиканы отдыхают туристы из ряда европейских стран, США, Канады. С 16 октября Доминикана начнет принимать и чартеры ANEX Tour из Украины», - рассказывает Галина Лысенко.

Всего по итогам июля Доминикана приняла 54 тыс. иностранных туристов. «В августе на курорты страны приехали порядка 50 тыс. туристов», - рассказала Галина Лысенко.

В ОТЕЛЯХ ДОМИНИКАНЫ НЕ ВЫЯВЛЕНО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

По официальным данным, озвученным на днях туристическими властями страны, с момента открытия границ и до сегодняшнего дня в отелях не было выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

«В отелях Доминиканы уделяется огромное внимание безопасности. Уровень оказываемых услуг и санитарные нормы настолько высоки, что защищают гостей от какой-либо возможности распространения инфекции. А потому отдых туристов проходит, как и раньше, комфортно и беззаботно», - рассказал в рамках недавней онлайн-встречи с представителями российского турбизнеса и журналистами Роман Цаллагов, менеджер по продвижению RCD Hotels в России, Украине, странах СНГ и Северной Европы.

КАК ОРГАНИЗОВАН ОТДЫХ В ОТЕЛЯХ ДОМИНИКАНЫ

Представители Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 5* в рамках встречи провели осмотр отеля в прямом эфире.

По прибытии в отель гостям дарят «защитный» набор – маски и гель для дезинфекции рук. Далее измеряют температуру незаметной для них камерой. На стойках регистрации расположены таблички с QR-кодом, содержащим информацию-гид по отелю. Общение с сотрудниками зоны ресепшн при регистрации происходит через пластиковый разделитель.

Ношение масок в отеле необязательно. В ресторанах соблюдается социальная дистанция, есть ограничение по максимальному количеству гостей. Питание по системе a la carte, меню зашифровано в QR-кодах. Во всех кафе и ресторанах на столах стоят таблички с указанием того, что столы продезинфицированы.

Посещение SPA, казино и спортзала нужно планировать заранее. Шоу программы проходят под открытым небом, ограничений по количеству зрителей нет. На пляже и у бассейнов также необходимо соблюдать социальную дистанцию. На пляже лежаки находятся на расстоянии 2-х метров друг от друга.

Новые стандарты безопасности других отельных цепочек с экспертами детально разбирали тут.

ОТЕЛИ ДОМИНИКАНЫ ПРОХОДЯТ РЕНОВАЦИЮ

«Отдельно хочется отметить, что многие отели в пандемию не теряли времени зря и начали проводить реновацию. Так, в отеле Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 5* до середины декабря будут реновированы 40% номеров. Оставшиеся 60% номерного фонда – до конца 2021 г.», - рассказал Роман Цаллагов.

ТУРИСТЫ ЖДУТ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМИНИКАНЫ

Напомним, что Доминикана разрешила въезд всем иностранным туристам, в том числе и россиянам, еще 1 июля. Однако российским туристам отдых там пока недоступен в силу отсутствия авиасообщения. Точных данных по срокам открытия пока нет, но эксперты туррынка и туристы с нетерпением ждут возвращения Доминиканы.

«Доминикана – одно из самых востребованных зимних пляжных направлений у российских туристов. Мы все очень надеемся, что вскоре оно станет доступным», - говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Как ранее заявляли туроператоры, в случае возобновления авиасообщения, чартерные полетные программы будут выставлены в кратчайшие сроки в прошлогодних объемах и с той же географией вылетов.