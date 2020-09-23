В ЕГЭ-2021 включат вопрос по принятым поправкам в Конституцию

Лидия Мартынова

В Единый государственный экзамен в 2021 году включат вопрос по принятым поправкам в Конституцию России, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

«Данное новшество связано с принятием поправок в Конституцию», – сообщил представитель ведомства.

По его словам, контрольные измерительные материалы должны соответствовать актуальному тексту основного закона.

С инициативой внесения в основной закон ряда поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, президент РФ Владимир Путин выступил в январе 2020 года в послании Федеральному Собранию. Изменения в Конституции РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступили в силу с 4 июля.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.