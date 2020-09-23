В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал

Лидия Мартынова

Украина имела "полное право" перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, власти не перекрывали русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", заявил "постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым" Антон Кориневич.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать", - написал Кориневич в Facebook.

Он подчеркнул, что река Днепр "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России". "Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее водам для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр", - добавил Кориневич.

Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.