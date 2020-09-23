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В Ленинском округе Подмосковья открылся центр «IT‑куб»

В Ленинском округе Подмосковья открылся центр «IT‑куб»

В Ленинском округе Подмосковья открылся центр цифрового образования «IT‑куб», сообщает РИАМО.

Он создан на базе Лопатинской школы.

«Это второй такой центр в Московской области, первый открылся в прошлом году. Тут педагоги знакомят ребят с новыми цифровыми технологиями», – сказал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

В центре ребята учатся создавать программные приложения для мобильных устройств, работать с большими базами данных, изучают системное администрирование и программирование роботов и знакомятся с кибергигиеной.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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