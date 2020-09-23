В Москве к юбилею Сергея Есенина для школьников подготовили интерактивный урок

Анастасия Иванова

В Москве к юбилею Сергея Есенина для школьников подготовили интерактивный урок, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

3 октября исполнится 125 лет со дня рождения поэта. Урок подготовлен специалистами Городского методического центра.

Юбилейный урок «Знакомый ваш Сергей Есенин» представлен в формате интерактивного электронного пособия. Он познакомит школьников с отдельными страницами биографии поэта. Ребята изучат материалы, посвященные встрече Есенина с Александром Блоком, творческому противостоянию с Владимиром Маяковским, а также путешествию в Америку с Айседорой Дункан.

Все видеоматериалы урока сняты в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в с. Константиново.

Проект «Юбилейный урок» реализуется Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы с 2014 года. Основа «Юбилейного урока» – это памятные даты в области науки, искусства, спорта.