В Новгородской области создадут 19 новых «Точек роста»

Лидия Мартынова

В Новгородской области создадут 19 новых центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования Новгородской области.

В ведомстве уточнили, что на эти цели будет потрачено 21,4 миллиона рублей, из которых 20,7 миллиона рублей – федеральные средства. К концу 2021 года с учетом новых «Точек роста» в регионе будет работать уже более семидесяти таких детских центров.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.