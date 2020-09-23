В одесской аптеке убили фармацевта (фото)
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»
В Одессе, где недавно мужчина зарезал двоих напавших на него грабителей, в одной из аптек обнаружили тело девушки со смертельными ножевыми ранениями.
Как сообщают в ГУНП в Одесской области, тело девушки обнаружили утром в среду, 23 сентября, в аптеке на улице Академика Королева.
При этом в полиции добавляют, что обстановка в аптеке, где напали на фармацевта, не была нарушена.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа полиции и руководство областного главка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Харьковом нашли тело 32-летнего мужчины — его убил несовершеннолетний односельчанин. 17-летний парень избил мужчину на плотине, столкнул его в водоем и утопил.
Фото с сайта ГУНП в Одесской области.230 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News