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В одесской аптеке убили фармацевта (фото)

В одесской аптеке убили фармацевта (фото)

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Одессе, где недавно мужчина зарезал двоих напавших на него грабителей, в одной из аптек обнаружили тело девушки со смертельными ножевыми ранениями.

Как сообщают в ГУНП в Одесской области, тело девушки обнаружили утром в среду, 23 сентября, в аптеке на улице Академика Королева.

При этом в полиции добавляют, что обстановка в аптеке, где напали на фармацевта, не была нарушена.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа полиции и руководство областного главка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Харьковом нашли тело 32-летнего мужчины — его убил несовершеннолетний односельчанин. 17-летний парень избил мужчину на плотине, столкнул его в водоем и утопил.

Фото с сайта ГУНП в Одесской области.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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