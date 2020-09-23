В Петербурге предлагают ввести компенсацию за осложнения после вакцинации

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Санкт-Петербурге предлагают установить меры социальной поддержки для людей, которые получили осложнения после вакцинации. Такую норму, как стало известно «Парламентской газете», могут заложить в законопроекте «Об отдельных вопросах в организации иммунопрофилактики инфекционных болезней на территории Санкт-Петербурга», включённом в план законотворческой работы на 2020-2021 год.

Как рассказал заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Петербурга Александр Егоров, мерой соцподдержки за осложнения после прививки может быть, например, денежная компенсация пациенту, либо «особые условия лечения», которые будут оплачиваться городским бюджетом. Особо это актуально, подчеркнул парламентарий, в период пандемии коронавируса.

«Осложнения иногда проявляются в неожиданный момент, в какой-то конкретной ситуации, — отметил Егоров. — И чтобы остальные жители понимали, что, если случилась такая беда, их не бросят и не оставят, мы думаем заложить в Социальном кодексе такие меры соцподдержки. Подобный закон, кстати, уже действует в некоторых регионах».

Также, по словам депутата, в законопроекте могут прописать положение о порядке мероприятий по пропаганде иммунизации, порядок вакцинации пожилых людей от пневмококка.