В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания детских площадок

Анастасия Иванова

В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания детских площадок, сообщает Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области

«За предыдущие две недели по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 206 нарушений в состоянии и содержании детской игровой инфраструктуры в Подмосковье», – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что наибольшее количество нарушений в содержании площадок устранено в городских округах Луховицы, Балашиха, Истра, Ступино, Озеры, Богородский, Коломенский, Подольск и Домодедово.