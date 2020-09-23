В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания детских площадок
Сегодня, 02:20 Анастасия Иванова
В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания детских площадок, сообщает Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области
«За предыдущие две недели по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 206 нарушений в состоянии и содержании детской игровой инфраструктуры в Подмосковье», – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
Он добавил, что наибольшее количество нарушений в содержании площадок устранено в городских округах Луховицы, Балашиха, Истра, Ступино, Озеры, Богородский, Коломенский, Подольск и Домодедово.
По материалам: edu.ru