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В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания детских площадок

В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания детских площадок

В Подмосковье за две недели устранили 206 нарушений содержания детских площадок, сообщает Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области

«За предыдущие две недели по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 206 нарушений в состоянии и содержании детской игровой инфраструктуры в Подмосковье», – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов. 

Он добавил, что наибольшее количество нарушений в содержании площадок устранено в городских округах Луховицы, Балашиха, Истра, Ступино, Озеры, Богородский, Коломенский, Подольск и Домодедово.

# Общество
По материалам: edu.ru

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