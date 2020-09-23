В России предотвращён взрывной рост безработицы

Лидия Мартынова

Благодаря антикризисным мерам Правительству удалось минимизировать спад в экономике и нарастить объёмы потребкредитования

В августе — сентябре число безработных в стране составило примерно 4,8 млн человек против 3,5 млн в первом квартале этого года. В самом ближайшем будущем и в течение следующего года этот показатель будет сокращён за счёт повышения занятости в набирающей темпы экономике. По прогнозам Минэкономразвития, падение ВВП страны к концу года составит всего 3,9%, тогда как экономика США просядет на 5%, а ЕС — на 8-10%. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на «правительственном часе» в Совете Федерации 23 сентября.

Кризис прошли лучше остальных, а что дальше

Объём падения экономики из-за пандемии и введённых ограничительных мер в текущем году должен был по прогнозам составить 4%, но, по уточнённым данным, цифра окажется чуть ниже, на уровне 3,9 процента. И это выделяет Россию на фоне остальных стран, которые справились с ситуацией менее успешно. Так, по оценкам Андрея Белоусова, падение мировой экономики составит по итогам года 4,5 процента, экономики США — 5 процентов, а ЕС — 8-10 процентов.

Напомним, ВВП и реальные располагаемые доходы населения, по оценкам кабмина, во втором квартале упали на 8 процентов к уровню предшествующего года, оборот розничной торговли сократился на 16 процентов. В такой непростой ситуации Правительство не стало скупиться, а направило на поддержку доходов населения, в первую очередь социально незащищённых слоёв, и пострадавших отраслей экономики более 4 трлн рублей (3,9% ВВП). По словам Андрея Белоусова, такие масштабные финансовые вливания позволили ограничить глубину и продолжительность спада производства и потребления и поддержать занятость.

В результате предпринятых действий кризис удалось локализовать, он не приобрёл системного характера, как в 2008-2009 годах. А летом экономика начала восстанавливаться, тому свидетельство зафиксированные темпы роста кредитования — около 8 процентов в июле — августе к уровню прошлого года. Треть выданных кредитов, по словам первого вице-премьера, связана с мерами, которые предприняло Правительство, и две трети — это собственная активность банков и предприятий. Это один из главных факторов постепенного оживления спроса, уточнил он.

Удалось удержать и макроэкономику — прежде всего валютный курс, финансовый рынок и инфляцию, которая сейчас составляет 3,6 процента к соответствующему месяцу прошлого года. По итогам года её показатель оценивается в 3,8 процента.

Белоусов подчеркнул, что благодаря предпринятым антикризисным мерам удалось предотвратить и взрывной рост безработицы. «Мы вышли на плато в августе — сентябре — это примерно 4,8 млн безработных против 3,5 млн в первом квартале этого года», — отметил он. В самом ближайшем будущем в течение следующего года необходимо сократить этот объём, повысив занятость, добавил первый зампред кабмина.

Меры по поддержке регионов приняты, но нужно больше

Чтобы обеспечить прогнозируемый рост экономики на 3,3 процента, нужно увеличить потребительские расходы населения, объём частных инвестиций и экспорта на ближайший год не менее чем на пять процентов, убеждён Белоусов. Стимулировать активность кабмин намерен, выполняя общенациональный план действий, содержащий 30 ключевых инициатив, проработанных и обеспеченных финансированием. Белоусов пообещал, что в ближайшее время документ, разработанный по поручению Президента РФ, вынесут на заседание Правительства.

Помимо этого, Правительство намерено существенно пересмотреть комплексный план магистральной инфраструктуры, сосредоточив финансовые ресурсы на девяти проектах, на которые суммарно предполагается потратить в 2021-2024 годах почти 4 триллиона рублей. Из них более 1 триллиона — это бюджетное финансирование, в 2025-2030 годах на проекты выделят ещё почти 2 триллиона рублей.

Другая болевая тема — недополучение доходов региональными бюджетами. Но и здесь не всё так плохо. Андрей Белоусов пояснил, что суммарный выпадающий доход из-за недостачи от поступлений НДФЛ составил порядка 512 миллиардов рублей, в то же время госдолг регионов вырос всего на два-три процента и составляет порядка трёх триллионов рублей. Чуть больше половины госдолга, по его словам, — это коммерческие кредиты, остальное — бюджетные. Закрыть расходную дыру в бюджете без роста госдолга, по словам первого вице-премьера, удалось за счёт остатков, которые «даже сейчас составляют 1,4 триллиона рублей на счетах регионов».

При этом Белоусов считает, что этого недостаточно, учитывая кризисные ожидания в 2021 году. На следующий год Минфин переходит на трёхлетнее планирование предоставления субъектам РФ трансфертов, что позволит существенно улучшить качество планирования финансов в регионах, отметил он. Также вице-премьер рассказал, что губернаторам, как и Правительству, в 2021 году будет разрешено самостоятельно вносить изменения в бюджет в части расходов, связанных с распространением коронавируса. Это повышает мобильность использования ресурсов.

Самым главным подспорьем в кризисный период для региональных бюджетов Белоусов считает решение по сдвигу выплаты госкредитов регионов на 2029 год. Это позволяет ежегодно высвобождать в субъектах Федерации порядка 100 миллиардов рублей «живых» денег.

И тем не менее, как заметил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, кабмину требуется сделать больше для поддержки приоритетных отраслей, стимулирования занятости и поддержки субъектов РФ, у которых выросли расходы на борьбу с пандемией и вместе с тем снизились доходы. Для развития региональных экономик нужно создать отдельную программу.

Реальная зарплата и поддержка бизнеса

Реальная зарплата по стране в целом сохранила положительную динамику — её рост составил около двух процентов к прошлому году. По мнению Андрея Белоусова, это является важнейшим фактором поддержания реальных доходов населения и потребительского спроса, а также и доходов региональных бюджетов.

При этом объём господдержки малого и среднего предпринимательства в рамках соответствующего нацпроекта составит в следующем году 56 миллиардов рублей, а к 2023 году — 80 миллиардов рублей.

Также Белоусов напомнил о планах Правительства по созданию единой цифровой среды для субъектов МСП. Через личный кабинет предприниматель сможет оплатить налоги, решить вопросы сбыта продукции, получить кредит или консультацию и многое другое. Всего планируется реализовать более 50 сервисов.

Инициативы Совфеда поддержаны

Усиление контроля за распространением контрафактной табачной продукции — тема, которая находится в постоянном фокусе внимания Совета Федерации и которая кабмином также прорабатывается. Отвечая на вопрос первого зампреда бюджетного комитета Сергея Рябухина о необходимости создать единый орган для контроля маркировки и акцизов на табак, Андрей Белоусов поддержал идею, сказав, что тема обсуждается в Правительстве.

По его мнению, такой орган контроля поможет навести порядок в этой сфере и пресечь притоки контрафактных сигарет из ближнего зарубежья.

Ещё одна тема, поднятая сенаторами, касалась оснащения газом населённых пунктов. На сегодня темпы, мягко говоря, недостаточно высоки. Белоусов заверил, что уже с 2021 года кабмин готов приступить к реализации программы газификации на основе сжиженного природного газа (СПГ).

Подводя итог «правчаса», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что у сенаторов есть все основания поблагодарить кабмин за профессиональную работу, но менее требовательными сенаторы не станут. Напротив, будут настаивать, чтобы бюджет на следующую трёхлетку был бюджетом развития и все задачи, поставленные президентом, были реализованы. «Чтобы это был прорыв, чтобы была новая современная экономика и чтобы активно шла модернизация», — уточнила спикер палаты.