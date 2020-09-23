В сети считают, что Влад Соколовский встречается с Люсей Чеботиной
Вчера Влад Соколовский презентовал свой новый клип на песню «Запястье». Съемки проходили в районе Чистых прудов в последние солнечные деньки ушедшего лета. По сюжету Влад встречает на улице красотку и просит у нее номер. Далее у них разворачиваются романтические отношения.
Главной героиней стала Люся Чеботина. Во время съемок на площадке ходили слухи, что парочка изображает влюбленных не только на камеру. Артисты мило общались, улыбались друг с другом и флиртовали. Однако Влад все догадки поклонников отрицает.
«Я очень рад, что мою задумку поддержала Люся Чеботина, которую я позвал сниматься в клипе и ни разу не пожалел, потому что она проявила себя как настоящий профессионал»,— заявил певец.
Кроме Люси в съемках также приняли участие блогеры из TikTok-домов Grand House, My love camp и Crush Family. После съемочного дня Соколовский устроил грандиозную вечеринку на пляже Sunset.
«Круто, что многие идеи рождались на съемках спонтанно, буквально на самой площадке. А за то, что эту импровизацию удалось так удачно поймать, я благодарен режиссеру Виктору Грабовцу. Мне кажется, в этой работе нам удалось воссоздать ощущения зарождающейся любви»,— делился эмоциями Соколовский.
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Премьера клипа ЗАПЯСТЬЕ🔥 ⠀ Режиссёр @viktorgrabovets Главная героиня @lusia_chebotina Музыка Влад Соколовский @the_andrew_weed @agafonov3000 Менеджмент @iam_kochevnitsa Стиль @igor_bob @hvostigriva.msc ⠀ Радостная новость! Клип уже взяли в эфир музыкальных телеканалов) Ссылка на полную версию в шапке моего профиля☝🏼 ⠀ Вчера обещал вам поделиться некоторыми аккаунтами моих друзей 👇🏼😉 ⠀ @cherocky @bboy_eddy @kireeva_ph @dayxoff @lera_izumrud @katikleinee @golyginajulia @dance_show_boys @siyamore @frosik_frosya @_marme_vladka @aleksackle @crushhouse_ @mylovecamp @grand_house_official @sunset.moscow @cosmik_kids @mamaro.apartments ⠀ Жду ваши комментарии 🤍👇🏼 ⠀ #владсоколовский #запястье #премьера #клип #лето #люсячеботина #настроение