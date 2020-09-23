В сети считают, что Влад Соколовский встречается с Люсей Чеботиной

Анастасия Иванова

Вчера Влад Соколовский презентовал свой новый клип на песню «Запястье». Съемки проходили в районе Чистых прудов в последние солнечные деньки ушедшего лета. По сюжету Влад встречает на улице красотку и просит у нее номер. Далее у них разворачиваются романтические отношения.

Главной героиней стала Люся Чеботина. Во время съемок на площадке ходили слухи, что парочка изображает влюбленных не только на камеру. Артисты мило общались, улыбались друг с другом и флиртовали. Однако Влад все догадки поклонников отрицает.

«Я очень рад, что мою задумку поддержала Люся Чеботина, которую я позвал сниматься в клипе и ни разу не пожалел, потому что она проявила себя как настоящий профессионал»,

— заявил певец.

Кроме Люси в съемках также приняли участие блогеры из TikTok-домов Grand House, My love camp и Crush Family. После съемочного дня Соколовский устроил грандиозную вечеринку на пляже Sunset.

«Круто, что многие идеи рождались на съемках спонтанно, буквально на самой площадке. А за то, что эту импровизацию удалось так удачно поймать, я благодарен режиссеру Виктору Грабовцу. Мне кажется, в этой работе нам удалось воссоздать ощущения зарождающейся любви»,

— делился эмоциями Соколовский.Подпишись на нас в Яндекс Новости