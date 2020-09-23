Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры «Точка роста»

В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры «Точка роста»

В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры «Точка роста»

В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры цифрового образования «Точка роста», сообщает портал «Губерния». 

Центры заработают в следующих районах: Вяземском, Солнечном, Советско-Гаванском, Бикинском, Ванинском, имени Полины Осипенко, Николаевском, Комсомольском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском и Ульчском.

На покупку оборудования для 42 центров региону выделили около 45 миллионов рублей по национальному проекту «Образование».

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры «Точка роста»
В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры «Точка
ЦБ подал иск на 284 млрд рублей к экс-руководству Бинбанка
ЦБ подал иск на 284 млрд рублей к экс-руководству Бинбанка
Какая рыба самая полезная
Какая рыба самая полезная
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в Баттерси-парке
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в октябре 2020 года
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени
Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России
Президент Литвы: ООН должна «защитить свободу слова» в Белоруссии
Президент Литвы: ООН должна «защитить свободу слова» в Белоруссии
Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования
Фадеев: президентские законопроекты – итог общенародного голосования
Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф
В Киеве установят рекордную новогоднюю елку "на сказочном пне"
В Киеве установят рекордную новогоднюю елку "на сказочном пне"

Топ на сегодня

Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Российская делегация в ТКГ не стала угощаться украинским шоколадом
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона
Банки решили зачислять зарплаты по номеру телефона

Еще по теме

В 30 сельских школах и школах малых городов Карелии открылись центры «Точка роста»
Центры «Точка роста» открылись в 34 школах Ярославской области
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»
В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»