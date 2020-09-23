В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры «Точка роста»

Влада Некрасова

В школах 13 районов Хабаровского края начнут работать центры цифрового образования «Точка роста», сообщает портал «Губерния».

Центры заработают в следующих районах: Вяземском, Солнечном, Советско-Гаванском, Бикинском, Ванинском, имени Полины Осипенко, Николаевском, Комсомольском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском и Ульчском.

На покупку оборудования для 42 центров региону выделили около 45 миллионов рублей по национальному проекту «Образование».

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.