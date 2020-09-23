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В США спрогнозировали победителя в войне Польши и Белоруссии

В США спрогнозировали победителя в войне Польши и Белоруссии

Эксперты американского журнала Military Watch на фоне обострения отношений Белоруссии и Польши сравнили военную мощь двух стран и выявили победителя в их вероятном конфликте.

По оценке издания, без внешней помощи со стороны РФ и НАТО Белоруссия нанесет Польше сокрушительное поражение, поскольку обладает более современными средствами ПВО и авиацией, хотя воздушный флот двух стран сопоставим по размеру. Преимущества в воздухе белорусские ВВС смогут добиться с помощью МиГ-29, Су-30 и даже немодернизированных Су-27, которые все равно более опасны в бою, чем любой польский истребитель вроде F-16C. Белоруссия имеет также несколько российских комплексов ЗРК С-400, дальность поражения которых покрывает почти половину территории Польши.

Сухопутные войска Белоруссии имеют на вооружении реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые помогут нанести сокрушительный урон противнику и обеспечить преимущество на земле. В целом польская армия значительно превосходит белорусскую по количеству вертолетов, бронемашин и личного состава (120 тыс. против 40 тыс.), тогда как белорусская сильнее по артиллерии и имеет возможность призыва в ВС резервистов. Их количество оценивается почти в 300 тысяч человек.

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По материалам: uposters.ru

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