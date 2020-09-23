В Ставропольском крае определены 8 победителей программы «Земский учитель»

Влада Некрасова

В Ставропольском крае определены восемь победителей программы «Земский учитель», сообщает Министерство образования Ставропольского края.

В их числе учителя русского языка и литературы, химии, иностранных языков, истории и обществознания, математики.

«Нам важно обеспечить качественное и доступное образование для каждого ребенка. Федеральная программа «Земский учитель» поможет решить вопрос недостаточного количества педагогов на отдаленных территориях нашего края. Все учителя-победители, прибывшие или переехавшие на работу в сельские населенные пункты, уже получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей», – отметил министр образования региона Евгений Козюра.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.