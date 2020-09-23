В Украине уровень теневой экономики поднялся выше 30%

Лидия Мартынова

В первом квартале 2020 году уровень теневой экономики в Украине составил 31% от объема официального ВВП, что на два процентных пункта больше показателя 2019 года. Такие предварительные расчеты представило Минэкономики в среду, 23 сентября.Опыт предыдущих кризисов свидетельствует об ожиданиях увеличения уровня теневой экономики, поскольку в условиях значительной неопределенности бизнес стремится уменьшить риски потери ресурсов."Так, произошло ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности (как внутри страны, так и за ее пределами). Существенно возросли убытки в экономике. Но, именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мероприятий, определил нетипичный характер динамики теневой экономики с так называемыми секторальными особенностями", - сказано в отчете министерства.Как добавили в ведомстве, три из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали такие данные:метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - 29% от объема официального ВВП;электрический метод - 27% от объема официального ВВП);монетарный метод - 29% от объема официального ВВП).При этом метод убыточности предприятий показал увеличение уровня теневой экономики до 38% от объема официального ВВП.