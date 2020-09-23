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В Украине вводится единый смарт-билет на все виды транспорта

В Украине вводится единый смарт-билет на все виды транспорта
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что со вторника, 22 сентября, в Украине заработает пилотный проект услуги Smart Ticket - один билет на все виды общественного транспорта.

"Это единственный цифровой билет, который анонсировали месяц назад. Но будем дорабатывать в таком пилотном режиме. Начали с популярного направления - "Укрзализницы" и Киевметрополитена. Но завтра это уже выйдет на промышленную продажу", – рассказал министр.

Приобрести такой билет можно будет на сервисе Smart Ticket, в кассах и других местах по продаже билетов. Стоимость единого билета, по словам министра, будет равна стоимости отдельных билетов. При этом, Министерство еще доработает так называемую "экономическую составляющую" сервиса.

"Сейчас это не больше и не меньше стоимости билетов. Комиссию на оплату дополнительных расходов покрывают соответствующие компании. Например, Киевпарксервис или Киевметрополитен. Они покрывают комиссию, чтобы не было дороже. Но цель, чтобы было выгоднее, чтобы была дополнительная экономия", – сказал Криклий.
Глава министерства заверил, что уже до конца года данная услуга будет доступна во всем столичном транспорте, в Харькове, Мариуполе и Львовской области.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 29 июля запустил проект по внедрению единого проездного билета.

Отметим, власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок сначала на 1 апреля 2020 года, а потом на 1 июля (из-за карантина).
В конце июня сообщалось, что КГГА готова отложить введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. А гражданам, имеющим льготы – возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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