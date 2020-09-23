Вкусные советы

Алексей Вольцев

Вкусно готовить, мечтает каждая женщина. Но иногда времени совсем нет, а удивить любимого очень хочется. В этом поможет наша статья, тут мы собрали самые вкусные лайфхаки, которые помогут любой женщине, сэкономить время во время готовки. Время можно потратить на себя или на отдых вдвоем, все в ваших руках.

Во время праздников необходимо сварить много яиц. В основном, салаты готовятся с ними. И часто возникает такая проблема, как нет подходящей кастрюли, чтобы сварить все сразу. Некоторые хозяйки варят за несколько подходов, но есть такой лайфхак. На противень нужно выстелить махровое полотенчико, которое следует смочить водой. Смочите его обильно. Далее на это полотенце выкладывайте яйца, туда влезет много. Выпекаем яйца при температуре 160 градусов, около получаса. Яйца готовы, осталось только нарезать их на салат.





Все мы любим мясо, особенно когда оно сочное, а не сухое. Уже давно известно, что в кофе содержится множество органической кислоты. А теперь держите лайфхак, чтобы ваше мясо в духовке пропеклось и было сочным, нужно в маринад добавить щепотку молотого кофе. То есть вы замариновали мясо, сразу же всыпьте немного кофе и тщательно перемешайте. Помимо сочности, мясо приобретет аппетитную корочку, которая точно понравится вашим домашним.

Во многие блюда нужны очень тоненькие кусочки мяса. Но мясо сложно нарезать тонко, даже с очень острым ножом. В этом случаи, вам поможет морозилка, отправьте туда мясо буквально на 20 минут. Оно немного затвердеет и с легкостью будет нарезаться на ломтики любой толщины.

Все мы знаем, что картофель или брокколи готовятся не так быстро, как нам хочется. Но выход есть. Чтобы не стоять у плиты часами в ожидании ужина, люди придумали термообработку. Вскипятите воды, туда на 2 минуты поместите ваши овощи, а затем готовьте их так как хотели, то есть варите или жарьте. Помимо того, что овощи быстрее приготовятся, так они внутри будут сочными и сохранят множество витаминов. Время готовки заметно уменьшится. Можно использовать пароварку, для обработки паром.

Такие обычные советы помогут сократить вам время готовки вдвое. Это время можно потратить с пользой. Посмотрите вокруг, в мире много интересного, кроме готовки. С этими советами вы не перестанете вкусно готовить, но у вас появится немного больше свободного времени.