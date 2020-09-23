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Выплата пенсий не прекращается, даже если её не снимают с карты — ПФР

Выплата пенсий не прекращается, даже если её не снимают с карты — ПФР

Все выплаты пенсионерам, даже тем, которые долго не снимают деньги с банковской карты, производятся в штатном режиме. Об этом, как сообщает РБК, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — пояснил фонд.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что в России закон защищает госфинансы от «лишних» трат, поэтому если долго не снимать страховую пенсию с банковской карты, можно её потерять.

Для возобновления выплат, по словам эксперта, придется обращаться в территориальное подразделение фонда для подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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