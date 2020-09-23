За незаконную добычу берилла могут посадить в тюрьму

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

В России установлена уголовная ответственность за незаконную добычу берилла, гелиодора и аквамарина. Такое постановление правительства вступает в силу 23 сентября.

Документ вносит изменения в перечень полудрагоценных камней, за незаконную добычу, хранение, перевозку и оборот которых в России действует административная и уголовная ответственность. В пояснении к постановлению отмечается, что недавно была введена уголовная ответственность за такие нарушения, если они совершены гражданами, которые ранее за те же деяния получили административный штраф.

Согласно статье 7.5 КоАП, за самовольную добычу янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней, а также за их незаконную транспортировку, хранение и сбыт предусмотрены штрафы для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч, и для юрлиц — до 60 млн рублей. Статья 191 Уголовного Кодекса предусматривает за те же деяния уголовные штрафы и лишение свободы на срок до 6 лет.

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