За пропаганду наркотиков в Интернете предлагают ввести уголовную ответственность

Лидия Мартынова

В России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркопотребления в Интернете. Такой законопроект планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 23 сентября.

Документ разработан членами Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Как ранее пояснил один из авторов инициативы, глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, предлагается внести поправки в ст.230 Уголовного Кодекса «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Согласно законопроекту, устанавливается новый квалифицирующий признак — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

По словам Василия Пискарёва, Интернет существенно повышает степень общественной опасности данного преступного деяния, а использование высоких технологий значительно увеличивает возможности наркодилеров по склонению россиян к потреблению наркотиков. В связи с этим предлагается ввести повышенную ответственность, если подобные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более человек. Речь идёт о лишении свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 20 лет. Принятие законопроекта поможет очистить Интернет от сайтов, где пропагандируют и продают наркотики, и наказать организаторов и участников деструктивных групп, которые занимаются вовлечением молодёжи в наркопотребление.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.