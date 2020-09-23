Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Зверское убийство фармацевта в Одессе: подозреваемый задержан

Зверское убийство фармацевта в Одессе: подозреваемый задержан

Зверское убийство фармацевта в Одессе: подозреваемый задержан

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесским полицейским удалось «вычислить» и по горячим следам задержать молодого мужчину, подозреваемого в совершении жуткого убийства 22-летней девушки-фармацевта. Факт задержания подозреваемого подтвердили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Как сообщил «ФАКТАМ» информированный источник, «сейчас следователи полиции «работают с подозревамым». По имеющимся данным, это бывший сотрудник аптечной сети АКС, к которой и относится аптека, где минувшей ночью произошло преступление.

Одна из наиболее достоверных версий — молодой человек был знаком с потерпевшей. Ночью, приблизительно между 3 и 4 часами, он пришел к аптеке, которая находится на улице Академика Королева, 33. Под каким-то предлогом уговорил дежурившую девушку открыть дверь. Затем стал «выяснять отношения» (хотя личных отношений, по предварительным данным, между ними не было) и нанес ей многочисленные ножевые ранения. Их насчитывается порядка двух десятков. Девушка скончалась на месте происшествия. Ее тело обнаружила утром пришедшая на работу коллега.


[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Украинские военные на учениях не смогли выстрелить из комплекса Javelin
Украинские военные на учениях не смогли выстрелить из комплекса
"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный снимок
"Ухожу": Ивлееву возмутила реакция подписчиков на ее откровенный
Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса
Ляшко рассказал, как Украина готовится ко второй волне коронавируса
Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через кризис"
Наташа Королева об измене мужа Тарзана: "Каждая семья проходит через
FT: Ангела Меркель придерживается «Северного потока — 2»
FT: Ангела Меркель придерживается «Северного потока — 2»
"Шиттс Крик": главное о сериале — триумфаторе "Эмми", про который говорят все
"Шиттс Крик": главное о сериале — триумфаторе "Эмми", про который
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Комиссия Госдумы: Запад ведет кампанию против России и Белоруссии
Таро-прогноз на октябрь 2020 года
Таро-прогноз на октябрь 2020 года
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для МС-21
"Это просто хамство". Путин о прекращении поставок материалов для
Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с Навальным
Никаких доказательств. МИД сделал новое заявление по ситуации с
В США спрогнозировали победителя в войне Польши и Белоруссии
В США спрогнозировали победителя в войне Польши и Белоруссии

Топ на сегодня

Какая рыба самая полезная
Какая рыба самая полезная
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Иркутское землетрясение ощутили в почти 400 поселениях двух регионов
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Роспуск и формирование правительства России будет проходить по-новому
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в Баттерси-парке
Солнце и много смеха: Кейт Миддлтон встретилась с волонтерами в

Еще по теме

В одесской аптеке убили фармацевта (фото)
В Москве задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы
В Одессе отец зарезал сына на праздновании его дня рождения
Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Москве задержали при попытке сбежать из страны