Звезда «Бригады» Владимир Вдовиченков рассказал о запрещенных темах в российском кино

Алексей Вольцев

Вот и сейчас, приняв участие в новом выпуске шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света», Владимир Вдовиченков пояснил, что то, что его узнают на улице, скорее является минусом, чем плюсом и он был бы очень рад, если бы люди меньше обращали на него внимания.Также он рассказал, что если сравнивать российское кино и американское, то можно отметить целый ряд принятых у нас ограничений. «Кино — это полубизнес у нас. Самая большая проблема: все самое интересное, что снимает Голливуд, в российском кино запрещено. У нас запрещены: секс, наркотики, алкоголь, рок-н-ролл… Ну вот поди попробуй «Карточный домик» у нас сними», — пояснилИ в таких условиях очень остро ощущается нехватка свободы и независимости. Однако, справедливости ради, он также отметил, что и голливудские условия также идеальными не являются. Так, например, ему совершенно не подходит необходимость постоянно продвигать и рекламировать себя, как это делается в США. Гораздо лучше эти усилия было бы направлять на самосовершенствование.