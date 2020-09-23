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Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел

Звезда "Довода" намекнул на возможный сиквел
. Джон Дэвид Вашингтон рассказал в интервью изданию Esquire, что не имеет ничего против съемок продолжения "Довода".

В конце фильма персонаж Роберта Паттинсона говорит главному герою (Джону Дэвиду Вашингтону), что они знают друг друга уже много лет, а точнее, что в будущем им предстоит очень хорошо друг друга узнать. В этой связи у обозревателя издания возник вопрос к Вашингтону о возможном сиквеле.

"Что касается меня, то ответ да!" — ответил актер.


Однако, рассуждая о планах режиссера "Довода" Вашингтон сказал: "На самом деле, я не знаю. Кристофер Нолан делает то, что он считает нужным".


"Может быть, он над чем-то работал последние несколько лет и хочет продолжить заниматься этим проектом, может быть, его вдохновило что-то еще, я не знаю", — добавил он.

При этом сам актер все же надеется на сиквел "Довода": "Мне бы хотелось снова в этом поучаствовать и поисследовать этот сюжет. Проект кажется мне уникальным", — добавил он.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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