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1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей

1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей

Минпросвещения России приглашает педагогов к участию во Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

С 1 по 31 октября участники предоставляют конкурсные материалы, с 1 по 20 ноября жюри проводит экспертизу разработок и формирует рейтинговый список конкурсантов.

Подведение итогов профессионального состязания состоится 10 декабря.

Лучшие разработки педагогов будут опубликованы в электронном периодическом журнале Минпросвещения России «Вестник образования».

Тематические направления разработок определены в соответствии с направлениями воспитательной деятельности, обозначенными в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года:
- гражданское воспитание;
- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
- духовное и нравственное воспитание;
- приобщение к культурному наследию;
- популяризация научных знаний;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Подробная информация о порядке и условиях конкурсного отбора содержится в положении о  конкурсе. 
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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