1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей
Минпросвещения России приглашает педагогов к участию во Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.
С 1 по 31 октября участники предоставляют конкурсные материалы, с 1 по 20 ноября жюри проводит экспертизу разработок и формирует рейтинговый список конкурсантов.
Подведение итогов профессионального состязания состоится 10 декабря.
Лучшие разработки педагогов будут опубликованы в электронном периодическом журнале Минпросвещения России «Вестник образования».
Тематические направления разработок определены в соответствии с направлениями воспитательной деятельности, обозначенными в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года:
- гражданское воспитание;
- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
- духовное и нравственное воспитание;
- приобщение к культурному наследию;
- популяризация научных знаний;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Подробная информация о порядке и условиях конкурсного отбора содержится в положении о конкурсе.