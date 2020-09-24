1 октября стартует всероссийский конкурс для классных руководителей

Алексей Вольцев

Минпросвещения России приглашает педагогов к участию во Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

С 1 по 31 октября участники предоставляют конкурсные материалы, с 1 по 20 ноября жюри проводит экспертизу разработок и формирует рейтинговый список конкурсантов.

Подведение итогов профессионального состязания состоится 10 декабря.

Лучшие разработки педагогов будут опубликованы в электронном периодическом журнале Минпросвещения России «Вестник образования».

Тематические направления разработок определены в соответствии с направлениями воспитательной деятельности, обозначенными в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года:

- гражданское воспитание;

- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;

- духовное и нравственное воспитание;

- приобщение к культурному наследию;

- популяризация научных знаний;

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;

- экологическое воспитание.

Подробная информация о порядке и условиях конкурсного отбора содержится в положении о конкурсе.

