Астропрогноз на октябрь 2020 года

Вадим Карасев

Начинается второй месяц осени. Чтобы провести это время с максимальной пользой, старайтесь следовать рекомендациям астрологов. Так вы сможете привлечь и сохранить удачу в любой из сфер жизни.

Октябрь 2020 года обещает быть стабильнее, чем сентябрь. Всё потому, что звезды и планеты окажутся в благоприятном положении и не будут часто менять настроение. Их созидательная энергия поможет воплотить в жизнь ваши мечты. Ускорить этот процесс помогут необычные вспомогательные техники исполнения желаний.

Овен

Для Овнов начинается очень важный период, особенно для тех, кто пока находятся один, но очень хочет это исправить. Звезды помогут Овнам найти вторую половинку, повысят их обаяние и харизму. Это произойдет уже в первых числах октября. Единственное, что потребуется представителям этого Знака — быть осторожнее в выборе партнера. Можно воспользоваться раскладом Таро на психологический портрет человека, чтобы лучше понять его характер.

Что касается работы, то в этой сфере Овнов тоже ждут успехи. Особенно стоит выделить представителей профессий, связанных с общением. Астрологи говорят, что в октябре должны успешно пройти командировки. Не нужно бояться менять обстановку.

Телец

Тельцам стоит заняться энергетической чисткой дома, чтобы избавиться от болезней и неудач. Уже в первые дни октября важно выбросить весь лишний хлам, сделать генеральную уборку и перестановку мебели. Всё это прекрасно скажется на настроении и удаче. Во второй половине месяца можно ожидать небольшой спад энергии, но он не отразится негативно на успехах.

Астрологи настоятельно рекомендуют Тельцам не ввязываться в конфликты, особенно в третьей декаде месяца. Нужно также спокойно реагировать на критику со стороны близких людей. Они не хотят причинить боль — им хочется дать эффективную обратную связь и помочь. В октябре нужно больше внимания уделять семье и родственникам.

Близнецы

В амурной сфере у Близнецов все в полном порядке. В октябре одиноким представителям Знака предстоит встретить на своем пути интересного человека. Всем, кто уже в отношениях, астрологи рекомендуют как можно больше свободного времени проводить рядом со второй половинкой. Можно вместе отправляться в поездки, заниматься делами дома.

В первой декаде октября необходимо остерегаться токсичных людей, врагов. Обряды на защиту будут очень полезными для тех, у кого много недоброжелателей. В любом случае, нужно будет проявлять осторожность. Не стоит рассказывать никому о своих планах на будущее, о своих целях и амбициях.

Рак

Раки в октябре станут одними из самых удачливых и счастливых людей. Единственное, чего им стоит избегать — это дорогостоящих приобретений. Также стоит обратить внимание на шесть покупок, которые приводят в дом беды и нищету. На работе Раков будет ожидать большой успех, но только если они смогут посвятить всех себя делам. Лень и прокрастинация — самые страшные враги успеха сейчас.

Удача будет рядом с Раками, но определенное внимание стоит уделить здоровью. Речь идет о правильном образе жизни. Людям этого Знака в октябре понадобится соблюдать режим и быть предельно осторожными за рулем. Также астрологи советуют одеваться по погоде и не рисковать понапрасну своим здоровьем, перегружая себя работой.

Лев

У Львов самой главной станет сфера любви и общения. В октябре нельзя оставаться надолго в уединении. Можно брать передышки в один-два дня, но потом снова стоит стремиться к общению. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют доверять любимому человеку. Это очень важно, потому что вторая половинка будет давать очень полезные советы.

Начиная с 4 октября у Львов начнет выравниваться финансовое положение, появятся новые возможности на работе и в бизнесе. Большой успех ожидает представителей профессий, связанных со сферой услуг. Вторую половину месяца можно смело тратить на путешествия, а также ходить по магазинам. Покупки помогут поднять настроение.

Дева

Девам нужно заняться своим здоровьем и уровнем энергии. Отличным помощником в этом плане станет переезд, путешествие или деловая поездка. Смена обстановки полезна для энергетики и очень благотворно сказывается на настроении и удаче. В конце месяца звезды сами подарят Девам мощный заряд бодрости и удачи, но в начале октября лучше не ждать помощи извне.

В этом месяце нужно использовать любую удобную возможность, чтобы помириться с родственниками, друзьями, расставить все точки над «i» в отношениях со второй половинкой. Эксперты настоятельно не рекомендуют таить обиды и оставаться в негативном расположении духа на долгое время. Нужно забывать все плохое, освобождая место для позитивных эмоций.

Весы

Финансовая сфера для Весов должна стать номером один в плане приоритетов. Нужно помнить о незаконченных делах, а также проявлять максимум ответственности. С 13 октября этим людям начнет улыбаться удача. До этого времени лучше активно пользоваться камнями для привлечения денег. Также в октябре у Весов будет очень сильная интуиция.

Весам лучше отказаться от выяснения отношений, особенно на людях. На работе и дома всё решится само собой, нужно лишь запастись терпением. На провокации не нужно отвечать агрессией, потому что это приведет к весьма негативным последствиям. В октябре свободное время Весам стоит посвящать спорту, физическим упражнениям, но без серьезных нагрузок.

Скорпион

Взять и отдохнуть от всего иногда очень полезно для удачи и энергетики. Именно этим и стоит заниматься в октябре. Если Скорпионы почувствуют усталость, лучше бросить всё и как следует расслабиться. Во время отдыха можно заниматься духовными практиками, посещать красивые места, отправляться в дальние поездки.

В октябре можно брать отпуск, причем можно не уходить на пару недель, а взять перерыв всего в пару дней. Это приведет чувства и мысли в порядок, поможет взглянуть на мир под правильным углом. Это прекрасное время для развития талантов, расширения кругозора, получения новых знаний и эмоций. Не нужно паниковать, если сорвутся планы.

Стрелец

В первой декаде октября Стрельцам стоит быть осторожнее, потому что звезды и планеты заставят выйти наружу худшие черты характера некоторых Знаков Зодиака, включая Стрельцов. Это будут сложные дни, потому что придется бороться с самими собой, преодолевать внутренние барьеры. Астрологи советуют не гнаться за легкой наживой в первые несколько дней октября.

С 16 октября для Стрельцов начнется период большой удачи и успехов в делах, в работе и любви. Можно будет браться за несколько дел одновременно, но только не нужно торопить события. Стоит оставаться сфокусированными и спокойными. Звезды советуют не зацикливаться на обидах и не расстраиваться по мелочам.

Козерог

Если вдруг планы Козерогов пойдут под откос, не стоит расстраиваться. Необходимо верить в себя и двигаться вперед, чего бы это ни стоило. Очень полезной будет интуиция, особенно если Козероги будут пользоваться ею в нужный момент. Отнимать счастье будут не только негативные мысли, но и некоторые опасные привычки.

Последняя неделя октября будет очень продуктивной и яркой. Финансовые вопросы и проблемы на работе будут решаться очень быстро. Астрологи советуют опасаться ненужных трат, бороться с искушением. Во второй половине октября будет гораздо проще находить общий язык с окружающими.

Водолей

Октябрь — идеальное время для занятий спортом, повышенной физической активности, поездок и смены обстановки. Все это отлично будет сказываться на удаче и энергетике Водолеев. Середина октября — отличный период для обновления гардероба, работы над собственной внешностью и стилем. Также в этом месяце можно чинить старые вещи.

Астрологи настоятельно рекомендуют не общаться с токсичными людьми и теми, кто не нравится Водолеям. Будут и скрытые недоброжелатели, обнаружить которых помогут три верных признака человека с плохой энергетикой. В самом конце октября одиноким Водолеям удастся найти вторую половинку и начать новые отношения. Всем, кто уже влюблен, лучше проводить больше времени с любимым человеком.

Рыбы

Это очень таинственное и странное время для Рыб. Звезды и планеты будут скрывать некоторые важные вещи от людей этого Знака, давая лишь какие-то намеки. С другой стороны, ночные светила смогут дать ответы на некоторые судьбоносные и важные вопросы. Простой расклад на рунах поможет ускорить этот процесс.

Период с 10 по 25 число будет удачным для походов по магазинам и путешествий. Всем, кто только начинает новые отношения, лучше не торопить события. Влюбленность поможет высвободить скрытые резервы организма и получить невероятный заряд бодрости, повысить творческий потенциал.