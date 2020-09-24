Авиакомпания «Россия» готовится лететь из Санкт-Петербурга в Минск

Влада Некрасова

Авиакомпания «Россия» продолжает расширять географию вылетов из Санкт-Петербурга. В ближайшее время в расписании перевозчика появится еще одно зарубежное направление. При этом в сервис перевозчика в связи с переходом на новый уровень эпидемиологической безопасности возвращаются привычные элементы обслуживания.

НА ОЧЕРЕДИ РЕЙСЫ В МИНСК

В зимнем расписании авиакомпания «Россия» в рамках регулярного расписания из Санкт-Петербурга будет делать ставку на полеты в Москву, Архангельск, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Мурманск, Симферополь, Сочи, Тюмень и Уфу. В октябре перевозчик продолжит летать по 24 направлениям.

Как рассказал на пресс-конференции пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, перевозчик продолжает обновлять расписание, ведутся переговоры, и авиакомпания в ближайшее время рассчитывает объявить об открытии прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Минском.

В настоящее время из зарубежных направлений в расписании авиакомпании «Россия» есть рейсы в турецкую Анталью.

С 1 января 2020 года по 1 сентября 2020 года авиакомпания выполнила из «Пулково» более 16 тыс. парных рейсов, на которых было перевезено более 1,65 млн. пассажиров. Основные направления, по которым было перевезено больше всего пассажиров, это Москва (Внуково), Симферополь, Калининград и Сочи.

АВИАПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ РИСКОВ

По словам Сергея Старикова, на этой неделе перевозчик перешел к третьему уровню эпидемиологической безопасности. «Отличие от предыдущего второго уровня – это возвращение в бизнес-класс многоразовой посуды, отмена термометрии на входе и ограничений по использованию санитарно-гигиенического блока», - рассказал представитель перевозчика.

По его словам, от пассажиров по-прежнему требуется носить в полете маски и соблюдать социальную дистанцию. Все требования эпидбезопасности выполняют и проводники: они находятся в масках и перчатках и используют санитайзеры.

Г-н Стариков подчеркнул, что благодаря предпринимаемым мерам, путешествие на воздушном судне остается по-прежнему безопасным.