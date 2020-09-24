«Библио-Глобус» раскрыл подробности полетной программы в Санкт-Петербург

Анастасия Иванова

Туроператор «Библио-Глобус» рассказал о том, как будет принимать туристов в Санкт-Петербурге, куда с конца сентября стартует его собственная полетная программа. Акценты сделаны на качественный сервис, доступные пакетные туры и насыщенную экскурсионную программу.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СУММАРНО ЗАЯВЛЕНО ОКОЛО 4 ТЫСЯЧ КРЕСЕЛ В НЕДЕЛЮ

С 28 сентября туроператор «Библио-Глобус» запускает собственную полетную программу в Санкт-Петербург из шести городов России на крыльях авиакомпании «Россия».

Как рассказал на пресс-конференции пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, с конца сентября и на октябрь зафрахтованная кресельная емкость туристической программы «Библио-Глобус» составит из Москвы (Шереметьево) 2646 кресел (вылеты ежедневно), из Казани, Екатеринбурга, Самары и Уфы (вылеты трижды в неделю) – 1134 кресла, из Перми (дважды в неделю) – 756 кресел.

Суммарно из всех городов вылета в Санкт-Петербург еженедельно будет выполняться 21 рейс (3969 кресел в неделю). Туристическая перевозка «Библио-Глобус» будет осуществляться на бортах Boeing 737-800 (189 кресел). В зависимости от спроса туроператор рассматривает возможность постановки воздушного судна большей вместимости.

Для клиентов «Библио-Глобус» норма багажа на рейсах в Санкт-Петербург составит 20 кг (входит ручная кладь и багаж). На рейсах не предусмотрено питания; пассажирам будут предложены напитки. Плюсом для туристов является тот факт, что «Россия» - базовый перевозчик «Пулково». Как подчеркнул г-н Стариков, авиакомпания «Россия» пунктуальна как в вылетах из «Пулково», так и во времени прилета в пункт назначения.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕВОЗКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ

Ирина Костенко, генеральный директор «Библио-Глобус», напомнила, что туроператор первым предложил пакетные туры на внутреннем рынке в 2014 году. В 2019 году количество туристов «Библио-Глобус», которые отдохнули на отечественных курортах в рамках пакетных туров, уже превысило 1,5 млн человек.

По словам г-жи Костенко, спрос на отдых внутри страны и растущий интерес россиян к пакетным турам позволил расширить географию полетов. Так, в 2020 году стартовала полетная программа в Калининград, и ее результатами в компании довольны. «Наши ожидания оправдались более чем. Спрос был очень хорошим. Мы надеемся, что этот спрос останется и на следующий год», - заявила она.

Как подчеркнула Ирина Костенко, запуск туристической перевозки в Санкт-Петербург, как и в случае в Калининградом, решили не «откладывать до лучших времен». Генеральный директор «Библио-Глобус» отметила, что «полетная программа в Санкт-Петербург достаточно амбициозна». Однако в компании уверены, что она будет востребована, в том числе благодаря доступности туристического предложения.

«Мы приложим все свои усилия, чтобы наша программа была доступной. Мы предложим такое же качество сервиса, которое есть на всех зарубежных и российских курортах, где мы работаем. С этой целью мы создали в Санкт-Петербурге собственную принимающую компанию, которая будет обслуживать туристов, начиная с их выхода из самолета. Это будет трансферное обслуживание, экскурсионная программа, присутствие гидов в отеле, собственные экскурсоводы на маршрутах, а также брендированные автобусы. Полный пакет услуг», - рассказала г-жа Костенко.

Она подчеркнула, что запуск туристической перевозки в Санкт-Петербург - это долгосрочный проект. Полетная программа будет круглогодичной: в ее рамках туроператор планирует привезти в Санкт-Петербург около 400 тыс. туристов.

«БИБЛИО-ГЛОБУС» СФОРМИРОВАЛ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА ТУРЫ

Туроператор «Библио-Глобус» уже законтрактовал более 80 отелей с гарантированным номерным фондом 2000 комнат. «Контрактинг продолжается. Чтобы увеличить спрос, нам надо дать очень хорошее предложение. Поэтому мы надеемся, что и петербургские объекты размещения пойдут нам встречу», - отметила Ирина Костенко.

Она подчеркнула, что при формировании предложения по Санкт-Петербургу одной из основных задач была именно доступная цена. «Мы понимаем, что у туриста должен быть финансовый задел для покупки экскурсий. Поэтому мы постарались сделать цену пакета такой, чтобы у туриста остались средства отправиться на экскурсию в Эрмитаж или, например, в Петергоф», - пояснила г-жа Костенко.

В комментарии «Вестнику АТОР» Ирина Костенко подчеркнула, что благодаря качественному контрактингу, при покупке пакетного тура «Библио-Глобус» в Санкт-Петербург турист может получить выгоду, в зависимости от категории объекта размещения, от 10% до 50%.

«Пакетный тур в Санкт-Петербург будет выгоднее купить по всем объектам размещения, которые размещены на нашем сайте», - отметила она.

ТУРИСТОВ НА ЭКСКУРСИИ БУДУТ ЗАБИРАТЬ ИЗ ОТЕЛЕЙ

На данном этапе туроператор «Библио-Глобус» предлагает в Санкт-Петербург пакетные туры, куда включен перелет, проживание, страховка, трансфер. Стоимость пакетного тура в Санкт-Петербург из Москвы стартует от 10 тыс. р. на двоих.

В скором времени к бронированию будут доступны и экскурсионные туры, среди которых будут как классические, так и эксклюзивные экскурсии. «Это будут доступные предложения по экскурсионке, которые будут включать полный пакет с входными билетами в музеи и питанием», - сообщила Ирина Костенко.

В отличии от стандартного формата экскурсионного тура, где туристы сами следуют к месту начала экскурсии, «Библио-Глобус» будет забирать на экскурсии своих клиентов прямо из отелей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАК ВОЗВРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Сергей Корнеев, руководитель комитета по развитию туризма администрации Санкт-Петербурга, заявил, что полетная программа «Библио-Глобус» полностью отвечает интересам города. Регионы вылета, заявленные в ней, как раз в топе направлений, где есть предметный туристический интерес к городу на Неве.

По словам Сергея Корнеева, сегодня стоит задача концептуально расширить представление о Санкт-Петербурге как о направлении разных видов туристских поездок с учетом возможности всех видов транспорта, включая туристскую авиаперевозку. «Мы говорим о полномасштабном переформатировании образа туристской столицы России как города, в который интересно приезжать и возвращаться много раз. Это основа нашей концепции. Город может предложить разные туристические продукты разного бюджета и разной насыщенности», - рассказал он.

Как отметил глава комитета, в планах - большая маркетинговая кампания с участием авиакомпаний, РЖД, регионов-партнеров. «Мы серьезно конкурируем за туриста и готовы в зимний период предложить все разнообразие туристских программ. Будем предельно стараться максимально увеличить туристский сезон, продолжить туристскую навигацию, экскурсии по рекам и каналам», - рассказал г-н Корнеев.

Сергей Корнеев напомнил о важности туристической отрасли для экономики Санкт-Петербурга. В 2019 году город принял 10,5 млн туристов. В среднем каждый гость города, включая проживание, питание и экскурсии, потратил во время поездки в Санкт-Петербург 36 тыс. р. Таким образом, туристы принесли городу более 360 млрд. р.

Туристический сектор обеспечивает в Санкт-Петербурге напрямую более 100 тыс. рабочих мест, в высокий сезон – свыше 300 тыс., с учетом смежных отраслей с туризмом связана работа около 500 тыс. жителей города.