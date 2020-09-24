"Благодарна Богу, что смогла бросить тебя": Айза поздравила Гуфа с днем рождения, сравнив его с аппендиксом
Накануне рэперу Гуфу исполнился 41 год. Его бывшая супруга Айза поздравила его с этой датой, сравнив музыканта с аппендиксом и назвав "дерьмовым мужем".
По словам Айзы, в первый раз за 8 лет после развода она может с чистой совестью публично поздравить Гуфа с днём рождения, "никого при этом не обидев".
"Сегодня тебе исполнилось 41 и я честно рада, что ты дожил до этого возраста! Без шуток! Ставки были не велики. я искренне рада, что ты обрёл свой домик в Подмосковье и что-то там вечно копаешь и сажаешь. ты этого хотел!" - написала блогерша в инстаграме, выложив серию совместных фото с рэпером.
Встречающаяся в настоящее время с Олегом Майами Айза счастлива, что они с Гуфом научились быть друзьями и их общению никто не мешает.
Айза пожелала страдающему от биполярного расстройства и давней наркотической зависимости Гуфу здоровья и счастья, призвав просто быть благодарным всему, что у него есть.
"Ты тот ещё везунчик))) и как говорит Олег: "то что Лехе сходит с рук, мне никогда не простят!"))) и это чертовски верно! Твой лимит доверия настолько давно исчерпан, что это все стало твоим обаянием!" - отметила бывшая жена Гуфа.
Айза при этом призвала рэпера беречь себя хотя бы ради сына Сэма, поскольку он очень нужен мальчику.
Как писал NEWSTES, ранее Айза случайно показала подписчикам свои половые губы.