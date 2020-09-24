"Благодарна Богу, что смогла бросить тебя": Айза поздравила Гуфа с днем рождения, сравнив его с аппендиксом

Вадим Карасев

Накануне рэперу Гуфу исполнился 41 год. Его бывшая супруга Айза поздравила его с этой датой, сравнив музыканта с аппендиксом и назвав "дерьмовым мужем".

По словам Айзы, в первый раз за 8 лет после развода она может с чистой совестью публично поздравить Гуфа с днём рождения, "никого при этом не обидев".

"Сегодня тебе исполнилось 41 и я честно рада, что ты дожил до этого возраста! Без шуток! Ставки были не велики. я искренне рада, что ты обрёл свой домик в Подмосковье и что-то там вечно копаешь и сажаешь. ты этого хотел!" - написала блогерша в инстаграме, выложив серию совместных фото с рэпером.

Встречающаяся в настоящее время с Олегом Майами Айза счастлива, что они с Гуфом научились быть друзьями и их общению никто не мешает.

Я так же рада, что ты все так же смешно шутишь))) и остаёшься хорошим дерьмовым другом для меня и своих друзей. ты навсегда останешься моим аппендиксом. вроде и без тебя могу, но пока не вырезали) ты безумно дерьмовый муж))) но ты по-настоящему отличный бро! По уровню нытья меня может превзойти лишь Лёха Долматов. и в этом наша фишка!

Айза пожелала страдающему от биполярного расстройства и давней наркотической зависимости Гуфу здоровья и счастья, призвав просто быть благодарным всему, что у него есть.

"Ты тот ещё везунчик))) и как говорит Олег: "то что Лехе сходит с рук, мне никогда не простят!"))) и это чертовски верно! Твой лимит доверия настолько давно исчерпан, что это все стало твоим обаянием!" - отметила бывшая жена Гуфа.

Айза при этом призвала рэпера беречь себя хотя бы ради сына Сэма, поскольку он очень нужен мальчику.

Я тебя очень сильно люблю, таким какой ты есть) и благодарна Богу, что смогла тебя бросить и теперь я на тебя смотрю совершенно другими глазами, и знаешь что, они уважают тебя! Будь счастлив, Ба!



Как писал NEWSTES, ранее Айза случайно показала подписчикам свои половые губы.