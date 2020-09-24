BTS хотят поддержать Белоруссию?

Алексей Вольцев

BTS решили выпустить клип в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы подбодрить ряды силовиков. Такое неожиданное решение было принято парнями после просмотра большого количества клипов и постов о протестах в Минске. Пару комментариев о предстоящих планах удалось получить от генерального директора BigHit Entertainment и участника группы Чимина (Jimin).

«Я все говорить не буду, но скажу, что наши мальчики отрастят усы, наденут форму и возьмут дубинки, а также мы пригласим трех фанаток для одной секретной роли. Скоро все сами увидите, только ждите»,

— поделился с публикой Бан ШиХек.

АРМИ, узнав о том, что BTS собираются записать музыкальное «видеообращение» в Белоруссию, начали массово хейтить протестующих, а также написали несколько заявлений в ЕС с просьбой отменить санкции против президента Белоруссии.

«Мы впервые поддержим целую страну своей песней, надеемся на положительную реакцию со стороны белорусов. У нас там много поклонников. И вообще нам кажется, что Белоруссия похожа на Корею, пусть больше на Северную, но там тоже живут добрые люди»,

remember when bts was performing ma city but yoongi forgets the lyrics so he just pic.twitter.com/ckiVAkduEX — ashley⁷ ⟭⟬ 🍭 (@rspctyoongi) September 20, 2020

— сообщил фанатам Чимини.Подпишись на нас в Яндекс Новости