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BTS хотят поддержать Белоруссию?

BTS хотят поддержать Белоруссию?

BTS решили выпустить клип в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы подбодрить ряды силовиков. Такое неожиданное решение было принято парнями после просмотра большого количества клипов и постов о протестах в Минске. Пару комментариев о предстоящих планах удалось получить от генерального директора BigHit Entertainment и участника группы Чимина (Jimin).


«Я все говорить не буду, но скажу, что наши мальчики отрастят усы, наденут форму и возьмут дубинки, а также мы пригласим трех фанаток для одной секретной роли. Скоро все сами увидите, только ждите»,

— поделился с публикой Бан ШиХек.

АРМИ, узнав о том, что BTS собираются записать музыкальное «видеообращение» в Белоруссию, начали массово хейтить протестующих, а также написали несколько заявлений в ЕС с просьбой отменить санкции против президента Белоруссии.

«Мы впервые поддержим целую страну своей песней, надеемся на положительную реакцию со стороны белорусов. У нас там много поклонников. И вообще нам кажется, что Белоруссия похожа на Корею, пусть больше на Северную, но там тоже живут добрые люди»,

— сообщил фанатам Чимини.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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