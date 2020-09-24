«Центрально-европейское единство» без Украины: Визит Сийярто в Закарпатье

Алексей Вольцев

23 сентября 2020 года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто совершил официальный визит в Закарпатскую область Украины.

Венгрия заинтересована в восстановлении добрососедских отношений с Украиной, потому что ситуация нехороша для каждой из сторон, а также для венгерского меньшинства в Закарпатье, — заявил министр Сийярто в Ужгороде на совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Таким способом венгерский министр публично объявил, что отношения между двумя странами плохи.

Сийярто добавил, что приветствует подход своего украинского коллеги к тому, чтобы сделать Закарпатье совместной украинско-венгерской «историей успеха». «Это, очевидно, должно включать в себя возможность для венгров, живущих в Закарпатье, пользоваться всеми правами статуса меньшинства, которые предоставляют им европейские правила», — отметил венгерский министр. Он выразил надежду, что диалог по обеспечению прав закарпатской венгерской общины будет успешным. Подобное заявление означает, что на прошедших переговорах с Кулебой ни о чем не договорились.

Дмитрий Кулеба ответил на вопрос журналиста, что имеется «реальный шанс», чтобы институт двойного гражданства также был принят на Украине. Однако Кулеба указал, что это «гораздо более широкий вопрос» для Украины, который касается не только венгерского меньшинства.

Петер Сийярто, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Венгрия «с радостью снимет» блокирование контактов Украины с НАТО. Но единственное, что для этого нужно сделать, так это позволить закарпатским венграм сообщить в Будапешт, что важные для них языковые и образовательные вопросы решены.

Отвечая на вопрос о возможности встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского, Сийярто заявил, что стороны хотели бы заключить всеобъемлющее соглашение о добрососедстве, которое будет подготовлено совместными комитетами, которые вскоре соберутся. Он добавил, что как только три совместных комитета — по меньшинствам, пограничному сотрудничеству и инфраструктуре — успешно завершат эту подготовительную работу, все препятствия на пути к встрече будут устранены. Таким способом венгерский министр «дипломатично» дал понять, что встреча не высшем уровне не состоится до тех пор, пока украинское руководство не пойдет на уступку венграм в языковом и образовательных вопросах.

Чтобы подчеркнуть направление венгерских требований, венгерский министр Сийярто после встречи со своим украинским коллегой поехал в главный населенный венграми город в Закарпатье — Берегово (венг. Берегсаз), где он посетил Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци ІІ. Это ведущее венгерское высшее учебное заведение в Закарпатье наградило лидера венгерской дипломатии премией Ракоци.

В своем выступлении при получении премии Сийярто заявил, что венгры теперь стали «мотором» центрально-европейского единства в Карпатском бассейне, который запустит европейское развитие в регионе в следующий период.

Министр иностранных дел Венгрии указал на то, что отношения между Венгрией и Словакией, а также между Венгрией и Сербией значительно улучшились за прошедший период. «Будущее Карпатского бассейна, Центральной Европы, где строятся автомобильные и железные дороги, открываются пограничные пункты пропуска, создаются энергетические соединения и программы экономического развития, может быть основано на этих позитивных процессах. Это будущее, в котором каждый может найти свою выгоду, в котором наши отношения не становятся напряженными из-за нашей национальности», — сказал Сийярто. Венгерские слушатели отметили, что в перечне наций, названных Сийярто, не оказалось Украины и Румынии. Кроме того, подчеркивание венгерским министром «центрально-европейского» вектора оставляет Украину как бы вне рамок региона — к востоку за Карпатами.

Министр Сийярто также подчеркнул необходимость того, чтобы соседние страны рассматривали проживающее там венгерское меньшинство не как источник ресурсов, а как связующее звено между двумя странами. В этой связи Сийярто заметил, что «мы стараемся шаг за шагом направлять венгерско-украинские отношения во всех отношениях в правильное русло». Под «правильным руслом» венгерский министр очевидно подразумевает решение языкового и образовательного вопросов на Украине в интересах венгерского меньшинства и стоящего за ним правительственного Будапешта.

Выступивший вслед за Сийярто ректор Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци ІІ назвал свое учреждение одним из важнейших бастионов сохранения венгров в Закарпатье, подчеркнув, что молодежь, которая будет учить и вести за собой следующее венгерское поколение, приходит из стен этого учебного заведения. Ректор сообщил под кивание министра Сийярто, что венгерское правительство и впредь будет оказывать Закарпатскому венгерскому институту всю необходимую поддержку.

Вслед за визитом в венгерское высшее учебное заведение министр Сийярто провел совместную пресс-конференцию с политическим лидером закарпатских венгров — председателем Партии венгров Украины «KMKSZ» Ласло Брензовичем. Министр Сийярто в присутствии Брензовича призвал закарпатских венгров принять участие в украинских муниципальных выборах, которые запланированы на 25 октября сего года.

Министр Сийярто заявил, что если закарпатские венгры не примут участия в голосовании, то они потеряют возможность влиять на свое будущее, свою общину и будущее своего места жительства.

Министр Сийярто также попросил закарпатских венгров голосовать за единственный венгерский список на районном уровне — список партии KMKSZ, чтобы «создать возможность представлять закарпатских венгров в районных советах, как в текущем цикле». Что касается всех местных органов власти, то Сийярто попросил венгерское меньшинство «сделать все возможное для обеспечения того, чтобы венгерские кандидаты, лидеры и представители могли продолжить работу на благо будущего и развития своих общин в следующий период».

Будапешт отстаивает создание венгерской территориальной автономии в Закарпатье. Для этого и нужна консолидация венгерских муниципалитетов на платформе KMKSZ, тесно связанной с венгерским правительством и финансируемой из Будапешта.

Дальше Сийярто заверил, что, разумеется, венгерская сторона заинтересована в развитии добрососедских отношений с Украиной. «Мы рассматриваем закарпатских венгров как общность, соединяющую Украину и Венгрию, венгерский и украинский народы. Чем сильнее закарпатская венгерская община, чем сильнее представительство интересов закарпатских венгров, тем сильнее эта связь между двумя народами и двумя странами», — подчеркнул венгерский министр.

Петер Сийярто сообщил, что Ласло Брензович от имени KMKSZ обратился к венгерскому правительству с просьбой оказать помощь венгерским школам в Закарпатье в контексте эпидемии коронавируса, с тем чтобы в ближайшее время из Венгрии было отправлено полмиллиона масок, бесконтактных измерителей температуры тела, дезинфицирующих средств для рук и других инструментов. Министр Сийярто сообщил, что он попросил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу действовать как можно скорее, чтобы дать венгерской стороне разрешение на эти поставки.

Петер Сийярто также сообщил, что закарпатская венгерская община все еще может рассчитывать на поддержку правительства. Программа венгерского правительства экономического развития Закарпатья будет продолжена и будет применяться в отношение малых и средних предприятий, как можно дальше предположить, с предпочтительным участием в них венгров Закарпатья.