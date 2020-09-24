Что известно о новой девушке Тимати Анне Дарбицкой ?

Влада Некрасова

Итак, сегодня стало известно, что очередной избранницей Тимати, после развода с Анастасией Решетовой, стала один из самых топовых тату-мастеров Москвы — Анна Дарбицкая. Несколько часов назад, девушка подтвердила отношения с Тимуром, опубликовав трогательный снимок с сердечками:

Что известно о новой избраннице Тимура? Давайте разберёмся: Анна считается одной из ведущих тату-мастеров в городе. Долгое время работала главным специалистом в салоне «Black Star 13», где и получила свою первую известность и вхожесть в звёздную тусовку:

Её другом считается Егор Крид, именно Аня сделала несколько самых популярных татуировок Егору:

Также Анна Дарбицкая имеет собственную студию косметологии и именной тату-салон. Аня, абсолютно финансово независимая блондинка с успешным бизнесом, квартирой в центре Москвы и крутой тачкой, а еще успешный блогер, который освещает мировую тату-индустрию.

У самой Дарбицкой более десяти татуировок на теле, её любимые цветы — розовые розы, а дружит с Катей Адушкиной, Пашей Лимом, Артёмом Кидом, Ганвестом и многими другими любителям татух.

С Тимати, Аню Дарбицкую связывала давняя дружба, которая теперь переросла в нечто большее и романтическое.

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