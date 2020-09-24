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«Дава и Решетова в пролете!» — Тимати съехался с Ольгой Бузовой

«Дава и Решетова в пролете!» — Тимати съехался с Ольгой Бузовой

Расставание ведущего бизнесмена Тимура Юнусова с его супругой Анастасией Решетовой повлекло за собой волну слухов о его новой девушке Анне Дарбицкой, которая работает тату-мастером в звездном салоне. Отметим, что информация является лишь домыслами поклонников Тимати. Однако, в его жизни действительно произошли изменения с момента прощания с моделью.


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Три кота 😆

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Тимур съехал в шикарный дом в ЖК «Снегири» в столичном районе Раменки, о котором впервые рассказала его бывшая супруга Настя, опубликовав stories в сети. По-видимому, девушка привела своего малыша Ратмира к папе в гости.

© Instagram /volkonskaya.reshetova

Больше всего публика удивилась, узнав о неожиданной соседке Тимати, которая также недавно приобрела жилье в этом комплексе за 120 млн рублей. Ей оказалась эпатажная певица Ольга Бузова. Поклонники иронично замечают, что Юнусов настолько устал от семейных распрей, что был готов сбежать даже к певице «Мало половин».

«Ахаха Тимур к Бузовой съехал что ли? Прощай Дава, прощай Решетова… Не удивлюсь, если он еще действительно с ней закрутит роман»

«Интересные новости. Привет сосед! А если она начнет «водицу» петь с утреца пораньше, об этом АРМАГЕДОНЕ ты не подумал, Тимур??»

— издеваются над творчеством Ольги в сетях.
© Instagram / Ольга Бузова Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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