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Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"

Дело чести для ФРГ. Лавров призвал не переживать насчет "Севпотока-2"
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал общественность успокоиться на тему строительства "Северного потока-2", который, по его словам, стал "делом чести" для ФРГ, передает РИА Новости.

"Что касается "Северного потока-2", я думаю, нам уже пора успокоиться на эту тему. Мы видим, как Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию, как Соединенные Штаты устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать свое счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем Соединенные Штаты подразумевают отказ от "Северного потока-2" и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

По мнению Лаврова, завершение строительства "Северного потока-2" стало для ФРГ "делом чести".

"Я считаю, это мое личное мнение, я сейчас не выступаю официально – я считаю, что этот вопрос теперь является делом чести Федеративной Республики Германия", – заявил Лавров.

# В мире
По материалам: ria.ru

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