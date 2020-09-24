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Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной

Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
Россия призывает США бороться с коронавирусом, а не с российской вакциной, говорится в сообщении российского посольства в США.


"Не пытайтесь принизить конструктивное предложение президента (РФ Владимира) Путина по созыву конференции для стран, заинтересованных в сотрудничестве по созданию вакцин от COVID. Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не российскими вакцинами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус в сообщении в соцсети подвергла критике заявление Путина, сделанное в ходе ГА ООН, о том, что российская вакцина безопасна и эффективна, заявив, что независимые эксперты поставили под сомнение результаты первой и второй фазы клинических испытаний.


Владимир Путин заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство по борьбе с коронавирусом, в связи с чем предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против COVID-19. Он также предложил сотрудникам ООН бесплатно предоставить вакцину от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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