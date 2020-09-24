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Дни силы в октябре 2020 года

Дни силы в октябре 2020 года

Дни силы — это благоприятные дни, в которые по самым разным причинам Вселенная будет дарить людям много удачи и позитивной энергии. Эксперты поделились своим мнением о том, в какие из дней октября нас всех ждет успех.


В дни силы основным двигателем прогресса и успеха является сила мысли. Астрологи настоятельно советуют всегда думать только о хорошем и не фокусироваться на проблемах, особенно в дни, отмеченные ниже.

4 октября — убывающая Луна в Тельце

Этот день можно посвятить любым делам, включая уборку, ремонт или переезд. Можно оставаться допоздна на работе либо уходить с головой в любовные приключения и романтику. В этот благоприятный день можно заниматься чем угодно. Главное, чтобы были запал и желание

Если захочется просто взять и ничего не делать, то и такой вариант тоже возможен. В этот воскресный день можно посвятить время себе, своим личным делам. Можно временно побыть эгоистами, не обращая внимание на слова вроде «должен», «обязана» и «надо». Стоит направить энергию в ту сферу, которая, на ваш взгляд, наиболее актуальна.

10 октября — зеркальная дата


Зеркальная дата по своему обыкновению является позитивным днем, но в октябре 10.10 будет просто идеальное время для новых начинаний. День пройдет под управлением Единицы, которая символизирует начало и объединение всего. Это будет означать, что день лучше провести в окружении близких людей, друзей или второй половинки.

Если таких людей нет, можно смело начинать их поиски. Это прекрасный день для свиданий, знакомств, общения в социальных сетях. Всем, кто ищет любовь, Вселенная подарит удачу. Нужно лишь знать, кого хочется видеть рядом с собой. Пришло время перестать плыть по течению. Необходимо браться за сферу любви всерьез.

13 октября — противостояние Марса

Марс в противостоянии с 11 по 17 октября, но 13 числа будет пиком данного явления. Красная планета приблизится к Земле и встанет в одну линию с Землей и Солнцем. На ночном небе Марс будет виден невооруженным глазом, а его созидательное влияние будет весьма ощутимым. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro. ru считают, что с 13 числа начнется очень благоприятный период, который продлится несколько недель.

Это важное событие, которое сделает 13 октября днем силы. У людей появится желание двигаться вперед, делать важные шаги в любви, в делах и работе. Марс подарит нам много энергии, которую важно направить в правильное русло. Этот и последующие несколько дней нельзя сидеть сложа руки. Важно действовать, причем решительно и бесстрашно.

16 октября — Новолуние и перигей Луны


Новолуние в Весах — это всегда гармоничный и спокойный день, в который можно как следует отдохнуть или сфокусироваться на каких-то простых задачах. Энергетика Луны будет очень созидательной и приятной, но ночное светило в этот раз расположится в перигее, то есть в ближайшей точке своей орбиты относительно Земли.

Луна приблизится к нам, а значит, будет намного сильнее. Ее благоприятная и созидательная энергия станет еще более приятной. Эту пятницу можно назвать самой теплой и размеренной в октябре. Главное, чтобы была хорошая погода, чтобы ничто не смогло омрачить нашего настроения.

28 октября — самый удачный день осени

28 числа произойдет нечто очень интересное и благоприятное. Сразу две планеты войдут в Знак Весов, причем с опозданием всего на несколько минут. Речь идет о Венере и Меркурии. Это две самые важные планеты на ночном небе, потому что Венера отвечает за сферу любви, а Меркурий за финансы.

Весы — это символ гармонии и единства, поэтому одновременное вхождение двух планет в этот Знак означает, что планеты смогут «договориться». Венера и Меркурий не будут друг друга подавлять. Это значит, что 28 октября и в последующие пару недель всех нас ожидает большая удача в любви и финансовой сфере, причем не нужно будет искать каких-то компромиссов. Можно будет заниматься работой, совмещая ее с любовными приключениями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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