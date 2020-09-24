Дом научной коллаборации для школьников открылся на базе ДВФУ

Алексей Вольцев

На базе Дальневосточного федерального университета для школьников 5–11-х классов был открыт Центр бесплатного дополнительного образования «Дом научной коллаборации», сообщила пресс-служба Правительства Приморского края.

Школьники 5–11-х классов смогут бесплатно заниматься в нем проектной деятельностью и решать инновационные задачи в области робототехники, промышленного дизайна и аэрокосмических технологий. Зарегистрироваться на понравившиеся образовательные программы можно до 1 октября, пояснили в пресс-службе.

Учащимся доступно 25 образовательных программ, в числе которых «Детский университет», «Малая академия» и «Урок технологии». Школьников ожидают лекционные и практические занятия с ведущими специалистами ДВФУ.

За участие в образовательных программах школьники будут получать сертификаты или оценки, которые будут учитываться в школе и проставляться в дневник.

Первые занятия в ДНК начнутся 5 октября в дистанционном формате в свободное от школьных уроков время.

«Задача команды ДНК – показать школьникам, как они могут принять участие в передовых научных исследованиях, чтобы дать им реальную цель для освоения новых знаний. Образовательные программы построены по проектной логике, с превалированием реальных кейсов и технологических вызовов. Теоретические знания ребята будут закреплять на практических, проблемных и творческих задачах», – отметила руководитель Дома научной коллаборации ДВФУ Наталья Боева.

Проект был запущен в рамках программы «Развитие образования Приморского края», рассчитанной до 2027 года.