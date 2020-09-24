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Джейсон Деруло увеличил свой пенис при помощи сэндвича

Джейсон Деруло увеличил свой пенис при помощи сэндвича

30-летний американский сингер Джейсон Деруло (Jason Derulo) предстал перед поклонниками в сексуальном образе, стоя в нижнем белье и вызывающе смотря в камеру фотографа. Администрация Instagram посчитала его снимок непристойным контентом из-за обтягивающих трусов парня и выпирающих объемных «подробностях» его тела, но Джейсон не отчаялся и сделал перезалив фотографии, приклеив стикер в виде длинного сэндвича на свое интимное место.


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Hate when that happens

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«Так лучше?»

— написал он свой вопрос под постом, адресованный, по-видимому, администрации Instagram.
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Is this better? 😂

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Если кто-то из поклонников селеба думал, что парень начнет сильно смущаться, вы плохо знаете сущность Деруло. Он посмел еще и оскорбиться «выходкой» ресурса.

«Я ничего не могу поделать, что у меня такой размер!»

— восхвалял себя Джейсон, оправдываясь перед админами.

Поклонники не смогли удержаться и оставили пару сотен шуточек о внушительном «дружке» певца.

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Where u from?

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«Уже все взяли линейки, чтобы измерить длину «сэндвича» Деруло?»

«А почему сэндвич, а не какой-нибудь обычный бургер? Надо было сразу там цифру написать, чтобы никто не гадал, сколько прячет Джейсон»,

— разошлись пошлые сабскрайберы.

 

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По материалам: popcake.tv

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