ЕС признал нелегитимной инаугурацию Лукашенко

Вадим Карасев

Инаугурация и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеют достаточной демократической легитимности, в связи с чем Брюссель пересматривает свои отношения с Минском. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - говорится в сообщении.

Боррель подчеркивает, что инаугурация Лукашенко прямо противоречит воле значительной части населения Белоруссии и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в стране. В настоящее время, указывает представитель ЕС, Брюссель ведет переоценку отношений с республикой.

23 сентября, спустя полтора месяца после спорных президентских выборов в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Лукашенко. О мероприятии сообщили уже постфактум, никаких анонсов тоже не было. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом как инаугурацию, так и прошедшие в августе выборы. Вскоре Словакия отказалась признавать Лукашенко легитимным президентом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80% голосов, при этом отдельные комиссии называли прямо противоположный результат. Оппозиция и Запад не признали итоги выборов. Все это время в Белоруссии не прекращаются акции протеста.

