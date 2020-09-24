Глава Дагестана обещал 1 млн рублей за информацию о сбежавших заключенных

Влада Некрасова

За информацию о заключенных, совершивших побег из колонии в Дагестане, будет выплачено до 1 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации главы республики Владимира Васильева.

Васильев заявил об этом в ходе совещания 23 сентября, подчеркнув, в что в работе по розыску сбежавших осужденных «необходимо содействие глав районов и городов».

«За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей. Деньги уже выделены из бюджета республики», — говорится в сообщении администрации.

Глава республики напомнил также о возможности явки преступников с повинной.

ИА Newstes сообщало, что в ночь на 23 сентября из дагестанской исправительной колонии № 2 УФСИН Дагестана удалось сбежать шестерым заключенным. Они выбрались на свободу через выкопанный лаз. Подкоп готовили почти год.

Шестеро беглецов — Шамиль Бойматов, Рашид Аминов, Магомед Абдулкадиров, Магомедрасул Маршабов, Магди Мириев и Нажмудин Ахмеднабиев были осуждены на разные сроки от 10 до 14 лет. Почти все они отбывали «наркотические сроки», двое — Нажмудин Ахмеднабиев и Рашид Аминов — за убийства.