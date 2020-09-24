Globus инвестировала 6,5 миллиарда рублей в терминал в Подмосковье

Лидия Мартынова

Сеть гипермаркетов Globus инвестировала 6,5 миллиарда рублей в строительство логистического комплекса в Московской области, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Отмечается, что глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец Globus Томас Брух в среду приняли участие в торжественном открытии логистического терминала компании.

"В проект было инвестировано порядка 6,5 миллиарда рублей. Данный центр обеспечит работой 900 человек и станет ещё одним шагом в развитии российско-германского бизнес-сотрудничества. Кроме того, это первое в России здание, сертифицированное по стандарту строительства "здоровой среды" для сотрудников Fitwell", - говорится в сообщении.

"Мы приветствуем подобные масштабные инфраструктурные проекты в торговой сфере. Они позволяют совершенствовать и ускорять работу товаропроводящей сети, и, одновременно, обеспечивают гарантированный спрос для продукции местных производителей, что очень важно для малого и среднего бизнеса и региона в целом", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в релизе.

Globus - международная сеть гипермаркетов, была основана в 1828 году. Магазины сети представлены в Германии, Чехии и России. В состав холдинга Globus Group, помимо гипермаркетов, входят строительные магазины Globus Baumarkt и магазины электроники Alpha-Tecc. Первый магазин Globus в России был открыт в 2006 году. Сейчас российская сеть представлена 17 гипермаркетами в центральной части страны.